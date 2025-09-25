Violento choque con vuelco en Merlo y Saavedra: dos mujeres y dos menores heridos

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en la intersección de Merlo y Saavedra, cuando colisionaron un Renault Clio y un Peugeot 208.

El Clio, conducido por una mujer que viajaba acompañada por dos menores de edad, recibió un violento impacto por parte del Peugeot que circulaba por calle Saavedra. Como consecuencia del choque, el Clio terminó volcando y sus ocupantes sufrieron heridas de carácter leve. No obstante, se informó que una de las personas involucradas presentó una fractura.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar y trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” en ambulancias del servicio de salud pública. Los menores, en tanto, presentaron golpes, aunque aún no se precisó la gravedad de sus lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría, personal de Policía Científica y una dotación de la Unidad 16 del Cuartel Central de Bomberos, que intervino para rescatar a una de las personas atrapadas en el Renault Clio y cortar la corriente de ambos vehículos para garantizar la seguridad.

El tránsito en la zona permanecía interrumpido pasadas las 9:30 horas debido a las pericias realizadas por Policía Científica.