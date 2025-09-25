Este jueves se realiza un nuevo acto de firma de escrituras sociales en el Salón Rivadavia

El Municipio de Olavarría recuerda que este jueves 25 de septiembre se realizará un nuevo acto de firma de escrituras sociales, realizado en conjunto con la Escribanía General de Gobierno e Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

El acto será a partir de las 13 horas, en el Salón Rivadavia, y contará con la presencia de funcionarios municipales y Provinciales de la Escribanía General de Gobierno.

En esta oportunidad se firmarán 177 escrituras, correspondiendo 153 a la Ley 10.830, 23 a la operatoria del Instituto de la Vivienda, 1 Prescripción Adquisitiva Ley 24.320.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, se informa que las personas que se nombrará a continuación deberán concurrir con media hora de antelación para su acreditación, siendo importante en esta oportunidad presentarse con:

Documento de identidad y fotocopia del mismo.

Constancias de CUIL o CUIT.

En caso de estar divorciados copia simple de la sentencia de divorcio.

En caso de presentarse en carácter de apoderado/a deberá presentar el poder original.

Titulares

Abalo Bertulo, Clara Alicia Lujan // Aguirre, Elizabeth Alejandra // Aguisnaga, Andrés Jonatan – Sosa, Yesica Anabela // Albertario, Luis Roberto – Cananiz, Omar Alfredo // Antia, Blanca Margarita // Arouxet Filippin, Rocío Giselle // Attadio, Sandra Carolina // Balbuena, Marcelo Ricardo // Belo, Mario Daniel // Berecoechea, Norma Beatriz // Bianco, Natasha – Burucua, Sergio Maximiliano // Biordo, María Salome // Bravo, Flavia Soledad // Bravo, Norma Beatriz – Maldonado, Alfredo Omar // Bravo, Patricia Marcela // Bravo, Yanina Lorena – Figueroa, Héctor Aníbal // Calonge, Natalia Vanesa // Calonge, Silvia Soledad – Leiva, Luis Oscar // Camargo, Raúl Héctor // Campos, Rodolfo Alberto // Campos, Verónica Soraya // Cañiupan, Ana Maria // Cenizo, Genoveva Maria – Chamorra, Valeria Luciana // Cepeda, Roberto Martín – Ripoll, Elsa Flora // Cerruiz, Héctor Vicente // Chichotea, Marcela Alejandra – Nuestro Hogar Asociación Civil // Ciarpella, Sandro Francisco – Depetrini, Marcial Ariel – Rojas Montenegro, Carmen Rosa // Cobio, Vanesa Lorena – Gallardo, Rafael Ignacio // Cos, Luis María – Palacio, María Virginia – Galman, Juan Carlos // Cruz, María Lucrecia // Cruz, Miguel Arturo – Pais, Claudia Fabiana // Damaso, María Teresa // De Castro, Yanina Anahí – Guevara, Gisela Celeste // Delgado, Claudia Lorena – Hait Heinrich, Maximiliano Guillermo // Delletesse, Giselle Alejandra – Sierra, Matías Ezequiel // Devia, Cristian Ramón // Díaz, Hugo Andres – Viscaino, Claudia Romina // Farias, Mariana Vanesa // Ferrer Diaz, Tania María Belén – Laurenz, Facundo // Fierro, Yesica Daiana // Finamore, Jose Abel // Flecha, Kevin Ricardo – Nievas, Noemí Elisabeth // Flores, Cintia Vanesa // Frías, Miriam Graciela – Rivero, Oscar Osvaldo // Gainza, Andrea Rosana – Heredia, Sol Candelaria // Gainza, Maria Elvira // Galan, Marcelo Alberto // Garay, Marcela Andrea // Giménez, Yael – Hojman, Julio Cesar // Gismondi, Sara Nidia // Gómez, Fernando Gabriel – Rodriguez, Sandra Vanesa // Gon, Norma Zulema // González, Jorge Adrian // Hecl, Marcelo Javier // Igoa, Luis Daniel Jesús // Ivroud, Viviana Lilian // Jarrier, Jose Augusto – Jarrier, Lucrecia Estela // Leiva, Omar Segundo // Leiva, Yamila Giselle // Lendi, Carlos Damián // López, María José – Sosa, Miqueas Joel // Lucero, Luisina // Lucero, Marisol Elizabeth – Rodriguez, Orlando Daniel // Montenegro, Walter Orlando // Montero, Andrea Carina // Mora Quintanilla, Jaime Rigoberto // Morales, Triana Alejandrina // Navata, Daniel Alberto – Navata, María De Los Ángeles // Nievas, Facundo Matías // Ochoa, María Cristina // Pacheco, Estefanía Soledad – Valderrey, Roberto Javier // Palacios, Delia Antonia // Peralta, Evelyn Rocio // Pérez, María Cristina // Petersen, Carlos Ariel – Trejo, Mariela // Reyero, César Andrés – Velázquez, Delia Elisabet // Rodríguez, Franco Ezequiel – Rodríguez, Macarena Aylen // Rodríguez, María Cristina // Rojas, Dominga Isabel // Ruiz, Stella Maris // Ruiz, Nélida Mabel // Ruppel, Daniel Darío // Saavedra, Natalia Andrea // San Martin, Pablo Roberto // Sayes, Patricia Carla // Silva, Yesica Lucrecia – Suarez, Oscar Eduardo // Simón, Marcos Renee // Soria, Nancy Edith // Suarez, Adriana Silvina // Suarez, Ana María Lurdes // Suarez, Carina Noemí – Villalba, Miguel Ángel // Urban, Cintia Soledad // Villarruel, Cecilia Mabel // Vivas, Dora Liliana.

Por más información o consultas dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, en el Palacio Municipal, o comunicarse al Tel 440442 int, 1750-1753 de lunes a viernes de 7 a 13 hs.