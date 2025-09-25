Mario Oscar Osorio (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de Septiembre de 2025 a los 76 años de edad.

Su esposa: Maria Elsa Krotter; sus hijos: Jonatan, Pablo y Brigida; hija política: Romina Terenzano; sus nietos: Iñaki, Nahuel, Emanuel, Agustin, Lupe, Pilar y Zara.

Su hermana: Maria Rosa Osorio, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». El velatorio finaliza a las 17 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: Viernes 26 de Septiembre a las 17 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino Bº San Vicente.

Lugar de nacimiento: Nacido en Coronel Suárez.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.