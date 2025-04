Amespil: «No es justo que los vecinos vivan intranquilos»

Guillermina Amespil (Luis Molina PH)

La concejal Guillermina Amespil del Bloque, Juntos por Olavarría destacó detalles sobre el pedido de informes que se presentó en el HCD por hechos de inseguridad en Olavarría.

Amespil destacó que, la inseguridad «está creciendo, hay no solo una sensación, realmente las denuncias están, muchos barrios afectados, todos tenemos un familiar, un conocido que ha pasado alguna situación desagradable, sobre todo desde el verano hasta esta parte, y bueno, se multiplican los hechos, se multiplican las preocupaciones, y bueno, le ponemos voz a un reclamo que yo creo que siempre es de los más importantes que tienen los municipios o que tienen las ciudades, que es la inseguridad», destacó la concejal del gallismo a la periodista Claudia Bilbao en desayuno con Noticias.

En ese sentido señaló que, «no hay que dejar que avance, porque una vez que avanza realmente se vuelve muy difícil todo.»

La concejal señaló que, «los vecinos, referentes de los barrios, vecinos que nos escriben y nos dicen cómo podemos hacer para visibilizarla, estamos solos, no sabemos a quién acudir, cómo hacemos para lograr eso de que me pasó a mí, al vecino de al lado, a la panadería de a la vuelta, a dos comercios más de acá a la vuelta, ellos lo sienten. La inseguridad una vez que el temor empieza como a acechar, no, no, siempre decimos no es justo vivir intranquilo,»

Por ultimo Amespil Destacó que, «no hay información, de ningún tipo. La misma poca información que tenemos nosotros la que tienen los vecinos, ni siquiera sabemos cómo está funcionando Protección Ciudadana hoy, la Subsecretaría de Seguridad, o sea, no hay organigramas, no lo sabemos, por eso también lo preguntamos.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp