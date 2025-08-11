Axel Kicillof recorrerá el Polo Judicial y entregará 60 viviendas del CECO III

Además el Gobernador de la provincia dejará inaugurada la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof estará el próximo miércoles 13 de agosto en Olavarría donde cumplirá una variada y contundente agenda de gestión que, obviamente, será leída en clave electoral teniendo en cuenta los comicios del 7 de septiembre.

El Ministro de Gobierno, Carlos Bianco usó la tradicional conferencia de prensa de los lunes para anunciar la agenda que cumplirá Kicillof en la ciudad.

En principio, se informó que Kicillof entregará las primeras 60 viviendas del barrio CECO III. Se trata de la primera entrega de unidades habitacionales de este barrio que, en total, comprende 100 casas. La inversión total es de más 4.000 millones de pesos.

Más tarde, el gobernador dejará inaugurada de manera formal la Casa de la Provincia ubicada sobre calle Junín. Si bien está dependencia se encuentra funcionando desde hace algunos meses nunca fue oficialmente inaugurada. El edificio construido en Olavarría es uno de los más grandes de toda la provincia de Buenos Aires. Se invirtieron casi 2.700 millones de pesos.

Posteriormente, Axel Kicillof recorrerá la pavimentación de la avenida La Rioja. Se trata de una obra que incluye la realización de hormigón simple en unas diez cuadras. Para esta primera etapa, se determinó una inversión de casi 600 millones de pesos.

Por último, se indicó que Kicillof recorrerá la obra del Polo Judicial emplazado en Velez Sarsfield y 25 de Mayo. La inversión total, con valores actualizados, es de 15 mil millones de pesos. Se anunció que estaría terminada para el mes de febrero de 2026.