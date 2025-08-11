Con Cerro Negro y FABI como ejemplos, Provincia advirtió por el aumento de los despidos y cierre de fábricas en la era Milei

En un contexto económico complejo, donde el consumo no repunta y las importaciones de productos siguen para arriba, grandes compañías y pymes ubicadas en la provincia de Buenos Aires vienen rediseñando estrategias para poder subsistir. En ese sentido, se repiten despidos, suspensiones y desvinculaciones la construcción y la industria vinculada a este sector, principalmente.

Así lo hizo saber este lunes el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, que hizo un repaso de lo que sucede en el territorio desde que llegó al poder el presidente Javier Milei. “Cuando asume un gobierno de derecha el discurso es que se va a estabilizar la economía, se da la seguridad a los inversores y van a llegar la lluvia de inversiones. Acá es al revés”, dijo el funcionario en conferencia de prensa. Y agregó: “Desde que asumió Milei se retiraron 13 multinacionales, particularmente de Estados Unidos. No se salvó nadie a la motosierra”.

El panorama laboral es complejo desde hace varios meses, con un dólar para muchos atrasado, altas tasas de interés y otros factores microeconómicos que restan competitividad en plena apertura a las importaciones. “Están estallados los depósitos de productos electrónicos importados. A diferencia de los años 90, esos productos se vendían en comercios. Pero ahora eso no beneficia porque se compra directo”, explicó Bianco.

Entre las compañías que despidieron, suspendieron personal o directamente cerraron, hay un abanico que incluye a diferentes sectores y zonas: muchas en el conurbano pero otras en el interior, que golpean a pequeños pueblos que se apoyan en las industrias arraigadas allí. Y las hay grandes, pero también pymes que dan trabajo a cientos de familias de manera directa e indirecta.

En Pilar, la multinacional Kimberly Clark Pilar cerró este año su planta y despidió a 200 personas, mientras que Kenvue -ex Johnson & Johnson-, cesanteó a 130 y anunció que comenzará a importar desde Brasil. Esta compañía de productos de higiene femenina supo tener 1600 operarios años atrás y hoy solo quedan 32.

Otros ejemplos en el conurbano son el frigorífico Devesa que cerró su planta en Pilar y despidió a 40 trabajadores, la compañía de neumáticos Bridgestone, en Llavallol, que cesanteó a unos 500 operarios desde al año pasado, y en esa misma localidad Dánica que bajó la persiana de su histórica planta a principios de año. Mientras que en Avellaneda la gráfica Morvillo anunció la quiebra y dejó a 200 personas en la calle.

También en el interior bonaerense hay varios ejemplos de empresas en crisis. Una de ellas, y que lo remarcó Bianco en conferencia, es Textilana S.A., que fabrica la emblemática marca marplatense Mauro Sergio, y que recientemente desvinculó a 150 operarios y redujo su producción en un 20%. También en esa ciudad el frigorífico Sur Trade dejó a más de 200 operarios en la calle, mientras que San Telmo, que mantiene la faena paralizada, pasó semanas atrás de 108 trabajadores a 52.

Grupo Dass, proveedor de marcas globales como Adidas, Nike, Umbro y Asics, había cerrado en enero su planta de Coronel Suárez, con 360 cesanteados, Acerbrag, la mayor empresa privada de Bragado con 600 trabajadores, anunció hace pocas horas la suspensión de sus operaciones por tiempo indeterminado, debido a la caída en las ventas que afecta a ese sector fabril.

Olavarría, polo cementero de la provincia, se vio afectada por el freno a la obra pública. Dos de sus principales industrias sufrieron cierres y despidos. En abril, la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI), ubicada en Hinojo y perteneciente al grupo chileno CMPC, cesó su actividad sin previo aviso y dejó sin trabajo a 150 operarios. Mientras que Cerro Negro, dejó en mayo en la calle a 60 por la caída de demanda. (DIB)