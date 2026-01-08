Coparticipación 2026: Olavarría bajó su coeficiente y Azul sufrió un fuerte recorte en el reparto provincial

La provincia de Buenos Aires oficializó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el 2026, el número que rige la distribución de fondos coparticipables para los 135 distritos.

Para la Séptima Sección Electoral, el nuevo mapa de recursos arroja ganadores y perdedores claros. Olavarría, el distrito con mayor peso de la región, registró una leve baja.

El coeficiente del municipio pasó de 1,01533 en 2025 a 1,01347 en 2026. Si bien el retroceso es porcentualmente bajo, en la suma millonaria de la coparticipación anual representa una merma de recursos.

En términos porcentuales representa el 0,18%.

Azul: El más afectado de la región

La noticia más impactante para la zona es la situación de Azul. El distrito vecino sufrió una caída significativa, pasando de 0,73371 a 0,70491. Esta baja del 3,9% lo ubica como uno de los municipios que más terreno perdió en la provincia este año, quedando cerca del límite de protección del 5% que establece la ley.

Los que crecen: Bolívar y la zona «verde»

En la vereda de enfrente, Bolívar se consolida con una suba importante, saltando de 0,59303 a 0,60707, lo que le permitirá contar con un flujo mayor de fondos frescos. En una escala menor, también mejoraron su participación Tapalqué, Roque Pérez y Saladillo.

Tabla Comparativa Séptima Sección – CUD 2026

Municipio CUD 2025 CUD 2026 Variación (%) Azul 0,73371 0,70491 -3,92% Bolívar 0,59303 0,60707 +2,36% General Alvear 0,23595 0,22943 -2,76% Olavarría 1,01533 1,01347 -0,18% Roque Pérez 0,19026 0,19553 +2,77% Saladillo 0,29740 0,29818 +0,26% Tapalqué 0,27541 0,28079 +1,95% 25 de Mayo 0,46700 0,46231 -1,00%

Como se calcula el CUD

El CUD es un índice dinámico pero objetivo: se construye con una fórmula que incluye variables como población, superficie y producción en salud, determinando qué porcentaje de los recursos (un 16,14% de ciertos impuestos provinciales) recibe cada comuna anualmente para financiar sus gastos.

En el contexto actual resulta clave porque las comunas enfrentan una demanda aumentada de sus poblaciones que mutiplican las necesidades de financiamiento , en parte por el impacto del ajuste nacional que implicó un recorte de transferencias directas, y también una mayor presión sobre servicios locales, como los hospitales municipales.