El HCD de Olavarría realizó la tercera sesión ordinaria del 2026

Este jueves 9 de abril se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría en el recinto ubicado en el Centro de Convenciones Olavarría (CCO). Durante la jornada, concejales y concejalas aprobaron proyectos de comunicación, resolución y pedidos de informes sobre distintos temas de interés local.

Entre las iniciativas, se aprobó un proyecto de comunicación presentado por la concejal del Partido Libertario, María Adela Casamayor. El mismo refiere al desempeño simultáneo de funciones públicas por parte del concejal de La Libertad Avanza y titular de la Agencia PAMI Olavarría, Guillermo Lascano.

Además, el cuerpo dio luz verde a un proyecto de resolución impulsado por el Observatorio en Redes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. A través de esta iniciativa se declaró de interés legislativo municipal el conversatorio “Trata de personas, explotación sexual y grooming digital: una cadena que comienza en las redes”, que se realizará el próximo 14 de abril.

Durante la sesión también se trataron distintos pedidos de informes. El bloque La Libertad Avanza presentó uno vinculado al cumplimiento de la Ordenanza 4902/22, relacionada con la tenencia y cuidado responsable de mascotas. En tanto, el bloque Partido Libertario solicitó información sobre el funcionamiento del sistema de salud pública municipal.

Por su parte, los bloques PRO y Juntos por Olavarría impulsaron pedidos de informes sobre el funcionamiento administrativo, prestacional y financiero del COCEBA, así como también sobre la ejecución de la Ordenanza 5461/24, vinculada a la venta de una calle a la empresa Loma Negra.

En cuanto a los proyectos de resolución, el bloque La Libertad Avanza presentó una iniciativa que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal evaluar la factibilidad técnica y financiera para la demolición y construcción de un nuevo edificio para el Jardín de Infantes N° 909.

La próxima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría está prevista para el jueves 23 de abril.