La carne subió 10,6% en marzo y casi 70% en los últimos doce meses

Los cortes que más se encarecieron fueron la carne picada común, la carnaza común y la falda. También el pollo registró un fuerte incremento.

La carne vacuna subió un 10,6% en marzo respecto a febrero y acumuló un 68,6% en los últimos doce meses, según el informe mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El dato se ubica muy por encima de la inflación interanual, que fue del 33,1%, de acuerdo al INDEC. Además, la suba de marzo duplicó los incrementos registrados en enero (4,8%) y febrero (4,9%).

El aumento estuvo en línea con el encarecimiento de la hacienda: la carne de novillito subió 9,4%, la de novillo 12,8% y la de vaquillona y ternera 12,7% en comparación con el mes anterior.

En paralelo, el pollo fresco aumentó 10,9% en marzo y acumula un 49,1% interanual, mientras que el pechito de cerdo registró una suba del 6,3% mensual y del 28,1% en el último año.

En cuanto a los cortes, los mayores aumentos del mes se dieron en la carne picada (20,4%), la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%). También subieron las hamburguesas caseras (13,3%), la tapa de nalga (12,3%) y la tortuguita (12,2%).

Entre los cortes parrilleros, la tapa de asado subió 10,9% y el asado de tira 10,5%. En los cortes guiseros, se destacaron el osobuco (11,7%), la paleta (11,2%) y el roast beef (11,1%).

Por canal de venta, en las carnicerías los precios subieron un 12,2% mensual y un 73,5% interanual, mientras que en los supermercados el incremento fue del 7,1% mensual y del 57,9% en doce meses.

El informe también marca diferencias según el punto de venta: algunos cortes como el lomo y la colita de cuadril son más caros en supermercados, mientras que otros como el asado, la falda, la picada común y la carnaza común resultan más económicos en grandes superficies.