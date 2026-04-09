Polo Judicial: Tras la histórica inauguración, la dependencia estará funcionando a pleno en el mes de junio

Lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Luego de la inauguración del nuevo Complejo Judicial de Olavarría, se confirmó que durante el mes de mayo comenzará el proceso de traslado de juzgados y dependencias que funcionarán en el edificio ubicado en 25 de Mayo y Bolívar.

De acuerdo a lo informado, tras la recepción formal de la obra se llevarán adelante trabajos finales y pruebas de funcionamiento en distintos sistemas, entre ellos el equipamiento eléctrico, ascensores y cámaras de seguridad. Estas tareas forman parte de la puesta a punto necesaria antes del inicio de la actividad.

En ese marco, la primera etapa de funcionamiento está prevista para mayo, con la mudanza parcial de organismos judiciales. El proceso continuará de manera progresiva durante las semanas siguientes.

Se indicó que la instalación del resto de los órganos se concretará de forma escalonada hasta el mes de junio, momento en el cual se proyecta que el Complejo Judicial opere en su totalidad.

El edificio, de 8.920 metros cuadrados, fue diseñado para concentrar múltiples dependencias de la Administración de Justicia local, con el objetivo de centralizar la actividad judicial en un mismo espacio.