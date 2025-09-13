Guillermina Amespil: «solicitamos la pronta reincorporación de la doctora Andrea Chiodi»

Se trata de la médica que denunció supuestas irregularidades en la Dirección Municipal de Discapacidad y que después fueron desechadas en una auditoria de ANDIS

Un grupo de madres de nuestra ciudad se acercaron hasta el Concejo Deliberante para expresar su preocupación y malestar frente al destrato que aseguran recibir por parte del Gobierno Municipal.

La concejal Guillermina Amespil mantuvo una reunión con ellas, quienes le manifestaron su descontento con la suspensión de la Dra. Andrea Chiodi de la Junta Evaluadora de Discapacidad. Indicaron que la Doctora siempre les brindó, además de su excelente labor profesional, un acompañamiento amoroso, cordial y humano.

“Desde nuestro bloque nos sumamos a su preocupación y también solicitamos la pronta reincorporación de la Dra. Chiodi, porque su experiencia y calidad humana no pueden ser reemplazadas. Vamos a visibilizar y defender cada uno de estos reclamos. Las mamás señalan que Andrea las escuchó, las sostuvo y trató con el respeto que merecen. Es una aliada indispensable en el camino de cuidar y acompañar a sus hijos”, sostuvo Guillermina Amespil.

En el encuentro, este grupo de mamás contó que -además- días atrás realizaron un pedido al propio secretario del Intendente: para ellas es importante que la oficina de discapacidad vuelva a funcionar en cercanías del Hospital, para facilitar la accesibilidad de los pacientes.



Las madres remarcaron que “la trayectoria de Andrea Chiodi avala la calidad de profesional. Olavarría no se puede dar el lujo de perder una persona con su sabiduría y calidad humana”.



Adelantaron también que están juntando firmas para elevar al Intendente un petitorio formal, en el que reclamarán la reincorporación de la Dra. Andrea Chiodi.



“No piden privilegios, simplemente solicitan una respuesta sensible y humana de parte de quienes gobiernan”, concluyó Amespil.