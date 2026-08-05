Wesner cuestionó al Gobierno nacional en medio del debate por la Ley de Tierras

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, publicó este miércoles una serie de mensajes en la red social X en los que lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional, en el marco del debate que se desarrolla en el Senado de la Nación sobre la modificación de la Ley de Tierras. El jefe comunal advirtió sobre un supuesto avance contra la soberanía y cuestionó distintos aspectos de las políticas impulsadas por la administración nacional.

En el primero de los posteos, Wesner sostuvo que el Gobierno «arremete fuerte sobre nuestra soberanía» y afirmó que propone «un nuevo estatuto legal» basado en cuatro pilares.

El Gobierno nacional arremete fuerte sobre nuestra Soberanía y nos propone un nuevo estatuto legal basado en cuatro pilares



1- industricidio: apertura de las importaciones, debilitamiento de la industria nacional y destrucción de puestos de trabajo. — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) August 5, 2026

Como primer punto, habló de un supuesto «industricidio», al señalar que la apertura de las importaciones provoca el debilitamiento de la industria nacional y la destrucción de puestos de trabajo.

En segundo término, cuestionó lo que definió como la «destrucción de las capacidades del Estado», mencionando las políticas vinculadas a la universidad pública, el CONICET, YPF y los parques nacionales.

El tercer eje de sus críticas estuvo dirigido a la modificación de la Ley de Tierras, sobre la que aseguró que favorece la pérdida de soberanía sobre los recursos estratégicos del país.

Por último, apuntó contra las exenciones impositivas para los grandes capitales, al sostener que el RIGI y el denominado «Super RIGI» benefician a grandes grupos económicos y a los sectores de mayor concentración de la riqueza.

Las publicaciones fueron difundidas este miércoles mientras el Senado debate el proyecto de modificación de la Ley de Tierras, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.