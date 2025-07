HCD: emotivo homenaje al Dr. Adolfo Rocha Campos

Este jueves se desarrolló la novena sesión ordinaria del periodo 2025 en el HCD de la ciudad. Se desarrolló en el recinto que funciona en el CEMO. En la misma se concretó el homenaje al Dr. Adolfo Rocha Campos y la nominación a Olavarría como «pago martinfierrista».

En el uso de la palabra el Dr. Adolfo Rocha Campos señaló que se encontraba , «muy honrado por la distinción efectuada en ambos conceptos. Una que hemos realizado por el profesor Monforte, que le da lustre a nuestro partido y otra que me da lustre a mí.»

Rocha Campos agregó: «

Agradezco también a todos los colegas que han venido y me han honrado con su presencia y me ayudan a sobrellevar, realmente hay que reconocerlo, los últimos días, meses, años de mi vida. Así que si la memoria no me falla, voy a tratar de hacer un agradecimiento global a todas las personas que de una forma u otra han incidido para que yo reciba este mérito. En primer lugar a mi mujer, que en sus libros insertó cosas que yo escribí. Después a Félix Luna, que desde su inmensa trayectoria me impulsó a publicar algunas cosas que salieron. También a los representantes legales de las entidades de publicaciones de derecho, la ley, el derecho, jurisprudencia argentina, que publicaron trabajos míos.»

Por realidad yo debo reconocerles y agradecerles esa deferencia. Al colegio de abogados de Azul, que me dio lugar para hablar y después publicar algunas cosas. A la asociación de abogados de Olavarría, que tuve el gusto de presidir y que también me permitió publicar alguna cosita. En Azul al profesor Carrao, a su esposa, a Marta Rolón de Ronchetti, que me abrieron las puertas de la biblioteca Ronco para que yo pudiera dar alguna conferencia y empezar mis trabajos sobre Martín Fierro en el año 72.

En Olavarría, a Julio Pagano, a Federico Prester, a Daniel Hoxmark, que en las publicaciones que tuvieron a su cargo dieron espacio para mis publicaciones. A Hugo Rivas y a Guillermo Del Zotto, que fueron los directores del suplemento cultural de El Popular. Después a todos los periodistas radiales, que de alguna forma me dieron lugar para que yo pudiera mostrar lo mío. Jorge Laucirica, Beto Buzeki, Darío Fariña, Estela Espeluse, Hugo Lizaso, Fabricio Lucio, Reinaldo Warman y algún otro que posiblemente se me esté escapando y lamentablemente la memoria no me va a ayudar.»

Al profesor Wally, al cual le agradezco que en cada curso que hizo me invitó. A su hijo Marcos también. A los encuentros de institutos de Derecho Comercial de toda la provincia de Buenos Aires, cuyos institutos de Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, San Isidro, me dieron lugar para exponer y después publicar lo que ahí saliera. Todos ellos, y me estaría olvidando de algunos lamentablemente, todos ellos colaboraron para que a mí hoy me hagan esta distinción.

Todos me dieron lugar. Por lo tanto, yo me siento obligado a dar gracias. Y dar gracias también, también muy importante, la voluntad de los señores concejales que han adherido este homenaje a mí, que espero, espero sea merecido. Muchísimas gracias.»

Más tarde hablaron el ex juez Mario galdós, el abogado Blas Marcelo Gonzales, el abogado Pablo Acosta entre otros.