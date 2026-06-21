Las ventas por el Día del Padre cayeron 0,3% y acumulan cuatro años consecutivos en baja

Las ventas minoristas por el Día del Padre registraron una caída interanual del 0,3% a precios constantes, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado confirmó la continuidad de una tendencia negativa que ya lleva cuatro años consecutivos y volvió a reflejar las dificultades que atraviesa el consumo.

Según el informe, más del 80% de los comercios implementó promociones especiales para incentivar las compras, principalmente mediante financiación con tarjetas de crédito, descuentos por pago en efectivo y beneficios bancarios. Sin embargo, estas herramientas tuvieron un alcance limitado frente a la cautela de los consumidores.

El ticket promedio se ubicó en 78.986 pesos. Desde la entidad señalaron que las operaciones se concentraron en los productos más económicos y en artículos con descuentos, una conducta que evidenció la prioridad de los hogares por cuidar el presupuesto.

La caída de este año se suma a los retrocesos registrados en 2025 (-1,7%) y 2024 (-10,2%), consolidando un escenario de debilidad para una de las fechas comerciales más importantes del calendario minorista.

El relevamiento también mostró una percepción moderada entre los comerciantes. El 38,1% consideró que la fecha tuvo un impacto moderado en las ventas, mientras que un 36,5% sostuvo que aportó algo de movimiento, aunque insuficiente para modificar la situación general. Apenas el 7,4% afirmó que el Día del Padre fue determinante para impulsar la actividad, mientras que el 18% indicó que no generó ningún efecto sobre la facturación.

En cuanto al desempeño por rubros, cuatro de los seis sectores relevados cerraron con variaciones positivas. Librerías e Indumentaria encabezaron el crecimiento con una mejora del 2,1% respecto del año anterior. También registraron incrementos Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video (+0,8%) y Calzado y marroquinería (+0,4%).

En contraste, los mayores retrocesos se observaron en Equipos, periféricos, accesorios y celulares, con una caída del 6,1%, y en Cosméticos y perfumería, que descendió 3,8%.

El estudio fue realizado entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio sobre una muestra de 189 comercios de distintos puntos del país.

Los testimonios recogidos por CAME coincidieron en señalar un consumidor cada vez más orientado a la búsqueda de precios bajos, promociones y financiación. En la mayoría de los rubros se repitió la misma tendencia: mucho movimiento y consultas, pero un nivel de compras más acotado, con decisiones tomadas a último momento y una marcada preferencia por los productos más económicos.