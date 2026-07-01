Luis Tonelli, politólogo: “Santilli está en las antípodas de Adorni como político»

(Noticias NRED) El politólogo, Luis Tonelli, analizó en diversas entrevistas el nuevo esquema de gobernabilidad tras los cambios en el gabinete, el rol de Diego Santilli como articulador y la tensión latente entre la búsqueda de consensos institucionales y la rigidez de las metas fiscales de la administración de Javier Milei.

Para Tonelli, las modificaciones en el equipo de gestión responden primero a un desgaste comunicacional y a una estrategia deliberada: «Lo de Adorni ya no daba para más. El gobierno realizó una estrategia de cansancio de la opinión pública para que todos, inclusive hasta los oficialistas, pidieran ‘bueno, que se vaya y no pasa nada’«, declaró en el Canal 13 de San Juan. Y agregó que el desembarco de Santilli corresponde a un cambio de imagen: «Por lo menos quiere un cambio de pintura en la carrocería del auto. Finalmente el motor siempre sigue siendo el mismo en política», graficó.

Al analizar el ingreso de Diego Santilli, nuevo Jefe de Gabinete, el politólogo remarcó el contraste de perfiles dentro del esquema oficialista, definiendo al funcionario entrante por sus virtudes como articulador político: «Entra alguien que está en las antípodas de Adorni, creo que Santilli tiene más amigos que Roberto Carlos. Es un político afable, de negociación, conciliador, y capaz que se lleva bien con todos porque anduvo por todos lados», sentenció en el Canal 7 de Mendoza.

Además, Tonelli evaluó la presencia de 16 gobernadores en la asunción de Diego Santilli y cómo el flamante Jefe de Gabinete tiene la manija para la asignación de partidas que van a las provincias: «Es un gesto. Lo importante es que tienen un interlocutor ahora definido, y aparte que no solamente es ministro del Interior porque queda la cartera de Interior, sino que es el jefe de Gabinete, que es el señor que asigna las partidas. Pequeño detalle».

Sin embargo, advirtió que la capacidad de articulación política chocará inevitablemente con la centralización de las cajas públicas en el Palacio de Hacienda, limitando el margen de negociación con las provincias: «Santilli puede hacer todo sonriente, pero ahí la amplitud de la sonrisa la va a dar Toto Caputo”.

Al ser consultado sobre si este rol posiciona a Santilli como un candidato apuntalado para la gobernación en la provincia de Buenos Aires de cara al 2027, Tonelli analizó las estrictas reglas de protagonismo que rigen en el espacio de Milei y advirtió sobre los riesgos de «brillar de más». «Depende de cómo se porte. Si tu luz no brilla demasiado. Los Milei cortan el pasto muy bajito, muy cortito», declaró en Multivisión Federal.

Finalmente, el politólogo se adentró en la arquitectura interna del círculo de confianza de Javier Milei. Lejos de ver una homogeneidad absoluta, Tonelli sugirió en declaraciones al Canal 10 de Tucumán que el Presidente utiliza de forma estratégica al asesor Santiago Caputo para evitar una concentración total del poder en manos de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: «Milei de alguna manera preserva algo teniendo la Santiago Caputo, porque indudablemente Santiago Caputo es para un balance, es para tener otra opinión, para no entregarle todo a la hermana».