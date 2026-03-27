Maximiliano Wesner decretó la prorroga del vencimiento del impuesto automotor 2026 hasta el 11 de mayo

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, dispuso la prórroga del vencimiento de la primera cuota y del pago anual del impuesto automotor correspondiente al año 2026.

La medida fue establecida mediante el Decreto N° 890/26, dictado en el marco del Expediente N° 806/26, y fija como nueva fecha límite el 11 de mayo de 2026, en reemplazo del cronograma original.

La extensión del plazo alcanza tanto a quienes abonan el tributo en cuotas como a aquellos contribuyentes que optan por el pago anual en un solo vencimiento.

En los fundamentos del decreto se señala que la decisión apunta a “otorgar un plazo adicional que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, en el marco de la administración del calendario fiscal.

De esta manera, el Ejecutivo municipal introduce una modificación puntual en los vencimientos del impuesto automotor 2026, sin alterar las restantes condiciones previstas para el tributo.