Sara Catalina Villarruel (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de marzo de 2026 a los 14 meses de edad. Sus familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “A”, el viernes 27 de marzo de 17:00 a 19:00 y el sábado 28 de marzo de 09:00 a 10:30 horas, realizándose el responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día sábado 28 de marzo a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Coronel Dorrego. Nacida en Olavarría.