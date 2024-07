Neo de CEMEDA: Galli vinculó el posible cierre con una decisión de la administración Wesner

El concejal Hilario Galli se refirió en la mañana de este miércoles al posible cierre de la Neonatología de la clínica CEMEDA. El ex secretario de gobierno municipal vinculó el posible cierre con una decisión del Municipio en cabeza del intendente Maximiliano Wesner.

Hilario Galli habló con el periodista Martín Miguel Rodríguez en el aire de LU32 y calificó como “una triste noticia” al posible cierre de la Neonatología de CEMEDA.

Si bien no brindó detalles específicos, Hilario Galli señaló que el Municipio habría “dejado caer un contrato” entre la comuna y el servicio de neonatología que comanda la Sociedad Anónima “Neonatología Olavarría”.

“Ayer tuvimos una triste noticia, una muy triste noticia: la falta de acompañamiento del Municipio a la Neonatología de CEMEDA. Ese contrato que han dejado caer, me parece que es una mala decisión. Ese no es un costo a reducir, eso es una inversión que hacía el municipio en salud pública. Quienes no han tenido la mala suerte de ser usuarios de ese servicio no saben lo necesario que es tener una neonatología de alta complejidad como la que tenemos”, expresó Hilario Galli.

Al desarrollar un poco más el tema, señaló: “dejar caer ese contrato simplemente para bajar costos me parece que es un error garrafal, pero son decisiones que toma el Ejecutivo dentro de sus funciones.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp