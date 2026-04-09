Operativo dinámico multiagencial en Olavarría: inspecciones en 10 establecimientos frutihortícolas

En el marco de los operativos dinámicos y multiagenciales dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se continúan desarrollando en Olavarría acciones orientadas a la detección, prevención, asistencia y protección frente al delito de trata de personas.

Estas intervenciones se sustentan en la convicción de que la prevención se construye con presencia activa en el territorio, planificación sostenida y responsabilidad institucional. En ese sentido, el abordaje territorial se consolida como una herramienta estratégica clave para la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad, la promoción de derechos y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

Durante la jornada, se llevaron a cabo inspecciones en 10 establecimientos frutihortícolas, con resultados positivos en materia de infracciones, lo que evidencia la importancia de estos operativos para la detección de irregularidades y la protección de los trabajadores.

La implementación de operativos dinámicos permite intervenciones ágiles y focalizadas, adaptadas a las particularidades de cada contexto, mientras que el trabajo multiagencial potencia los resultados a partir de la articulación coordinada entre distintos organismos. En este marco, se destacó la labor conjunta de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal Argentina, UATRE, RENATRE y la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

Este enfoque coordinado reafirma que la lucha contra la trata de personas requiere un compromiso sostenido y una presencia concreta en el territorio.