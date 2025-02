Para José Eseverri, Maximiliano Wesner «está haciendo un enorme esfuerzo de ordenamiento» en el Municipio

Ph: Radio Olavarría

El exintendente municipal José Eseverri realizó este martes declaraciones radiales donde analizó la actualidad de la política argentina y la realidad de la ciudad de la Olavarría. Eseverri brindó una extensa entrevista al periodista Luis Anibal Occhi (Lu32) y dejó algunas definiciones en el inicio de un año que estará marcado por la agenda electoral, teniendo en cuenta las próximas legislativas.

Al hablar del plano local, el ex intendente municipal destacó que «orden» que el Maximiliano Wesner le está poniendo a la administración pública municipal. En ese marco no ahorró críticas al también exintendente Ezequiel Galli.

«Olavarría viene de un proceso de mucha expansión en el empleo público, yo creo que Galli hipotecó por los próximos 20 años la gestión municipal. Cuando vos ves nuestros ocho años de gestión y los comparas con los ocho años de gestión de Galli y sacas la cuenta de cuáles fueron las cosas que nosotros pudimos hacer en materia de obras en Olavarría y las nada que hizo Galli, ahí hay una diferencia. ¿En qué se la gastó? en sueldos. Es una decisión política. Ahora tenes un problema porque el Municipio no tiene capacidad de inversión», dijo Eseverri.

En ese marco, José Eseverri agregó: «Maxi (Wesner) el año pasado tuvo que hacer un enorme esfuerzo de poner en caja al gobierno municipal, de poder empezar a recuperar algo de la tecnología hospitalaria porque se había venido abajo, se había desinvertido, llegamos a la situación ridícula que se rompió el resonador porque le había crecido una plantita al techo…Tuvimos un gobierno de mucha desidia en la ciudad, no preocupado por las cosas de todos los días. Eso que pasó lo vamos a pagar caro en los próximos años. Esto es como cuando no pintas tu casa: no la pintas este año, no la pintas el que viene, te aparece una perdida de agua y la tapas con algún cuadrito y la humedad crece y un día tenes que hacer todo junto.»

Siempre en la misma línea, José Eseverri sostuvo que el año pasado, por primera vez en 20 o 30 años, que en Olavarría no se hizo una cuadra de pavimento porque «la Municipalidad no tiene plata para hacer pavimento.»

José Eseverri recordó: «en nuestra gestión, con recursos municipales, pavimentábamos 200 cuadras por año, hoy el Impuesto a la Piedra se gasta en sueldos» y en este sentido reiteró, «hay un reordenamientos que claramente está haciendo Maxi, que no lo podes hacer de un día para el otro y que no es fácil.»

Consideró que los Municipios, en términos generales y no excluyó a Olavarría, deberán empezar a pensar «en una motosierra, sino empiezan a ordenar el gasto público» y aseguró, «a la gente le molesta el incremento de los impuestos y va a empezar a preguntar en qué se gasta la plata, en qué se invierte, qué obras públicas se hacen, habrá un enorme desafío de los gobiernos municipales.»

Más adelante, en la continuidad de su análisis sobre la gestión de Maximiliano Wesner, José Eseverri dijo: “hoy tenés funcionarios que están todo el día trabajando en la municipalidad, que están dedicándose a pleno a eso, y me parece que está bien. Maxi está haciendo una tarea de contacto con el vecino, de escucha, creo que eso va a empezar, debería empezar, a tener resultados, espero que haya algo de inversión en este año, empezar a recuperar la inversión en el hospital, renovación de equipos:, no hay un solo equipo importante comprado en los últimos ocho años para el hospital.»

«Las cosas no se consiguen de la noche a la mañana: en Olavarría el desarrollo de la salud necesitó de un trabajo de mucho tiempo que no fue solo la impronta de mi viejo, fue haber pensado con alguien que lo escribió, después mi viejo lo empezó a concretar, después se siguieron las inversiones y se sostuvo y un día lo tiraron abajo porque no sabían que hacer con eso y un día les crecieron las plantitas adentro del edificio del resonador», señaló José Eseverri.

«Esto pasó porque hay generaciones que no se ocupan, que no saben gestionar la cosa pública. Gestionar la cosa pública requiere, como cualquier profesión, estudiar, formarte», expresó.

José Eseverri sobre la política

«Hay una generación que está cargo de la política desde hace un tiempo que no se crío en la discusión de políticas de mediano plazo. La política ha quedado muy reducida al efecto inmediato de las redes, a la comunicación fácil, eso ha hecho perder mediano plazo», señaló José Eseverri que en la actualidad se encuentra abocado a su tarea profesional como abogado y llevando adelante distintos emprendimientos empresariales.

«Hoy no tenes mediano plazo prácticamente en ningún municipio, salvo en los Municipios gobernados por gente grande», dijo Eseverri quien de inmediato ejemplificó: «cuando vos vas a Tandil tiene un plan estratégico que lo construyeron hace tiempo y está desarrollándose. Ahí tenes un tipo de cierta edad como es Lunghi que trabajó en esas líneas. Nosotros habíamos logrado emparejarnos con Tandil en algún momento, Olavarría era conocida por su cultura, por sus radicaciones en el Parque Industrial, por sus Parques Industriales, por la calidad del trabajo que podía ofrecer Olavarría a las industrias que se vengan a radicar. Tandil está pegando un salto cualitativo en su PBI y en su generación de riqueza. Ahí hubo un Estado, una Universidad y empresarios particulares que se dedicaron a eso. Yo creo que eso a nosotros nos está faltando, nos ha faltado, más allá del contexto nacional porque Tandil está haciendo la diferencia con las mismas reglas económicas con las que vive Olavarría. La política son ideas, proyectos y trabajarla.»

Para el exintendente Eseverri «todo eso no son dos tuits que vos publicas.»

También llegó el análisis sobre los debates en Olavarría e hizo mención al Concejo Deliberante. Aclaró que no quería ser ofensivo aunque señaló, «el año pasado el debate más importante que tuvo el Concejo Deliberante fue ver adonde pintaban las sendas peatonales, Olavarría necesita mucho más de la calidad del debate político.»

«Si la vida te va pasando y en el medio no pasa nada, un día te encontras con un montón de problemas juntos y alguien lo va a tener que solucionar», agregó.

Para Eseverri, en Olavarría, «el vecino ya se hizo escuchar» en 2023 «haciéndolo ganar a Milei a nivel nacional, haciéndolo ganar a Maxi acá y hubo algo que no había pasado nunca en la historia de Olavarría que es que el Intendente en ejercicio (hablaba de Galli) salga tercero en una elección. Ahí hubo un mensaje claro de hartazgo con un estilo de conducción en la Municipalidad.»

