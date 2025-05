Preocupación en el Municipio por una citación por carta documento a olavarrienses con pensiones no contributivas

La Jefa de Gabinete del Municipio, Mercedes Landívar Valerio encabezó este miércoles una conferencia de prensa en el Salón Blanco del Palacio Municipal San Martín. Landívar Valerio estuvo secundada por María Laura Gamberini, secretaria de Desarrollo de la Comunidad y Laura Arbillaga, directora de discapacidad del municipio.

La conferencia de prensa – convocada de manera intempestiva en el transcurso de la tarde – buscó echar luz sobre citaciones que están recibiendo algunos vecinos y vecinas de Olavarría que tienen pensiones no contributiva. Las citaciones – firmadas por la Agencia Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación – buscan esclarecer las razones por las que fue otorgada dicha pensión.

Al justificar la conferencia de prensa, la doctora Mercedes Landivar Valerio sostuvo: «buscamos bajar la angustia un poco de las personas. De esta población que estamos hablando, que es una población súper vulnerable y que está atravesando por este momento, nada más y nada menos, la recepción de una carta documento.»

Landivar Valerio dejó en claro, «una carta documento no es el mejor elemento» y señaló que cuando la gente comenzó a acercarse a la dirección que decía la CD «constataron que no existe una oficina oficial del organismo ANDIS, que es el organismo nacional que lleva, que tiene a cargo las personas que tienen este beneficio, que son las pensiones no contributivas, sino que se encontraban con una reconocida pizzería de Olavarría, que todos conocemos, que está frente al Arroyo.»

La Jefa de Gabinete del Gobierno Local aseguró que esto produjo «aún más angustia» entre las personas citadas quienes, dijo, se acercaron al Municipio para sanear las dudas acerca de lo que estaba sucediendo.

Mercedes Landívar Valerio señaló que han sido más de un centenar de personas las que concurrieron al Municipio para interiorizarse con una situación que, claramente, es ajena.

Es importante recordar – y así lo mencionó Landívar – la Agencia Nacional de Discapacidad tenía una agencia en Olavarría que cerró el año pasado.

Volviendo a las citaciones, Landivar Valerio expresó que el Municipio no cuenta con el listado oficial de citaciones. «No tenemos el listado oficial de cuáles son los beneficiarios», dijo la Jefa de Gabinete del Municipio.

«Lo que estamos haciendo es, por supuesto, a cada uno que se acerca tomarle los datos, tomarle el contacto para ver cómo continuamos con este acompañamiento», dijo Landívar Valerio dejando en claro cuál es el rol que está adoptando el Municipio frente a estas citaciones por Carta Documento.

Landivar Valerio quiso dejar en claro, cosas poco claras, de esa citación. «El domicilio no es correcto. Además, en esta carta documento se indica que tienen que acercar ese día, el 23 de junio, documentación médica respaldatoria que tampoco aclara qué documentación médica tienen que acercar. Se tendrían que acercar el 23 de junio a un lugar que no existe, a llevar documentación que no sabemos cuál es tampoco. Más incertidumbre a la situación», dijo Landívar Valerio.

Landivar Valerio reconoció que desde el Municipio intentaron – sin éxito – comunicarse con los teléfonos que figuran en la Carta Documento y con ninguno tuvieron respuestas.

«Estamos ante una población súper vulnerable que recibe una notificación a través de una carta documento que le genera total incertidumbre y angustia y que no sabe a dónde acercarse, cómo buscar información oficial y, de alguna manera, lograr tranquilidad y poder tramitar lo que tenga que tramitar», dijo Landívar Valerio.

Sobre la necesidad de contar con información oficial, Landivar Valerio dijo «vamos a agotar todos los medios necesarios para tenerla y poder informar a uno por uno, por lo menos a los que se acercaron a la dirección y a las instituciones que tienen el vínculo diario también con personas que se acercan a estas diferentes instituciones que trabajan con población con personas con discapacidad.»

Agregó que – una vez que tengan información – realizarán el «acompañamiento» hacia las personas que están siendo requeridas.

Landivar Valerio reiteró, «es toda una situación que genera angustia que por supuesto tienen el temor de perder su beneficio, que son personas que ya en su momento acreditaron su discapacidad con sus estudios correspondientes que muchos asisten a la dirección o asisten a estas instituciones que les decimos que por supuesto que no tienen problema de volver a hacer todos los trámites necesarios pero que sienten al menos el riesgo de perder ese beneficio que sabemos que no alcanza pero que sí es de alguna manera, acompaña su vida y pueden contar con ese ingreso necesario como para tener organizado lo mínimo de su vida.»