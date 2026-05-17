Qué implica el giro de utilidades que hará el Banco Central al Tesoro por $24,4 billones

Economía

Buenos Aires, 17 mayo (NA) — La medida que adoptó el Banco Central (BCRA) y el traspaso de US$24 billones al Tesoro generaron ciertas dudas sobre si eso representa o no mayor emisión, algo que el Gobierno mantiene como una prohibición y adopta, como política, la premisa de “emisión cero”.

El jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un movimiento entre la autoridad monetaria y el Tesoro.

Según explicó, el giro por US$24,4 billones serviría para fortalecer los depósitos en pesos y recomprar Letras Intrasferibles (LI) a la entidad que preside Santiago Bausili.

Esto surge luego de haberse conocido el estado contable del BCRA en 2025, donde generó ganancias por $34,4 billones (+34% interanual) y un Patrimonio Neto de $51,3 billones al cierre del ejercicio (+66,3% respecto al año anterior).

El ministro de Economía indicó que, en la práctica, esta operación tendría como resultado “una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del PIB”.

Sin embargo, el giro de utilidades significa financiamiento hacia el Tesoro. A su vez, esto se traduce como un tipo de emisión, algo que desde el Ejecutivo no permiten y establecen una política de “emisión cero”.

Las críticas

El economista Gabriel Caamaño cuestionó la medida que implementó el Central. Señaló que “hay que cortar con la contabilidad creativa”, al tiempo que se debe “ser consistente”.

“Si las LI eran un simple asiento contable ilíquido en el BCE del BCRA, y por eso lo descapitalizaron, cancelarlas contra otro asiento contable, como lo son el giro de utilidades devengadas (no realizadas), no mejora el balance del BCRA y tampoco reduce la deuda consolidada (Tesoro+BCRA), que es la relevante”, cuestionó en sus redes.

En esa línea, el director de la consultora Outlier indica que el propio Banco Central considera a los giros de utilidades devengadas “como una fuente de financiamiento monetario al Tesoro”.

Para él, ese movimiento genera un “efecto final neutro”, en donde esa operación “se compensa con otra contractiva, como la cancelación de las LI o la constitución de un depósito del Tesoro en el BCRA”, siempre y cuando “los pesos del depósito en cuestión no se usen para otra cosa que no sean operaciones con el propio BCRA”.

De igual manera se manifestó Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics. Advirtió que, contrariamente a lo planteado por el oficialismo, la operación “no fortalece” el balance del BCRA sino que lo deteriora, ya que aumentan los pasivos por los depósitos del Tesoro y caen los activos por la cancelación de las LI.

Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), argumentó que las ganancias de la autoridad monetaria no surgieron porque la misma obtuvo plata en el mercado, sino que se dan por una operación contable dentro del propio Estado.

“La mayor parte de las ganancias del BCRA proviene de la compra de LI que hizo el Tesoro con fondos del FMI por encima de su valor contable. Es decir, el Tesoro pagó esas letras por encima de su valuación, lo que generó una ganancia para el Banco Central. Luego, el BCRA giró esas utilidades al Tesoro, que utilizó esos fondos para comprar más LI”, explicó en sus redes.

GGF/GAM