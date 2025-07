Ramiro Borzi: «Nos merecemos unas disculpas públicas por las mismas vías en las cuales fuimos expuestos con algo falso»

El director de la Región Sanitaria IX, Lic. Ramiro Borzi cargó con dureza contra dos medios de comunicación de Olavarría que en la jornada de este sábado realizaron una publicación donde expusieron detalles de la salud de su hijo, un niño de 12 años.

El Lic. Borzi realizó el descargo en sus redes sociales y se hizo así eco de publicaciones realizadas por Cadena 103 y otro medio que realiza publicaciones en Instagram y que no se sabe ni su origen ni sus propietarios. Las publicaciones daban cuenta de supuestas irregularidades en el área municipal de Discapacidad y además mencionaban posibles beneficios que habría obtenido el licenciado Borzi y otra persona allegada a una funcionaria de la Municipalidad de Olavarría.

Además el descargo de Borzi, luego de las publicaciones, el Municipio de Olavarría también dio a conocer un comunicado.

El viernes por la tarde, una médica se comunicó con En Línea Noticias y dijo ser parte del staff de profesionales de salud que cumple funciones en el área de Discapacidad Municipal. En esa comunicación, la médica manifestó que quería denunciar «hechos de corrupción» e «irregularidades».

Cuando, por ética y buenas prácticas periodísticas, En Línea Noticias solicitó documental respaldatoria de los dichos, la profesional se negó brindarlos y además solicitó que la publicación se haga reservando su nombre, pese a que también manifestó haber realizado supuestas presentaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad. Fue así que este medio no realizó publicación alguna y, llamativamente, todos los mensajes enviados por la médica vía WhatsApp a este medio fueron eliminados.

El mensaje de Borzi tras las vulneración de derechos de su hijo adolescente

Ramiro Borzi comenzó su descargo diciendo, «en el momento que lo nefasto supera todo tipo de límites, me invade la indignación como jamás me sucedió en años de estar relacionado con la gestión pública» y cuenta «dos portales de medios digitales involucran a mi hijo por supuestas irregularidades en la renovación de su Certificado Único de Discapacidad.»

En ese momento, el funcionario provincial señaló que todo lo dicho es «absolutamente falso» y aclaró que la respuesta fue consensuada con la madre del niño producto de la «profunda bronca» que generaron las publicaciones.

Fue allí que el Lic. Borzi detalló los pasos para que su hijo acceda al CUD (Certificado Único de Discapacidad) y aunque primero aclaró sobre la situación, «es menor de edad, si bien no dan su nombre, violan todo tipo de confidencialidad que le corresponde a toda persona con una problemática de salud. Eu, exponen a un pibeeee!!! Se ha dicho más de una cuestión sobre mi y jamás se me ocurrió un descargo, pero esto no se puede tolerar.»

Tras eso explicó, «por una cuestión física, desde que nació tiene CUD. Ese Certificado nos dio la posibilidad de llevar adelante un tratamiento desde su día uno, que entre otras cosas tuvo 4 cirugías en sus 12 años (lo saben, pero viene al caso: me llena de orgullo su esfuerzo en todo este tiempo!!). Se entregó TODA la documentación que se requiere para la renovación (entre ellas resumen de historia clínica extendido por el Cirujano y otro certificado de necesidad de tratamiento que escribió su Fonoaudióloga). Por primera vez desde que nació hubo discontinuidad, de un par de meses en la vigencia del CUD, (está documentado) de donde argumentan que hubo turno privilegiado?????. Uno de los medios que publica me realizó no menos de 15 entrevistas, y si respetan su propia trayectoria y me llaman para chequear una info que evidentemente venía de muy malas fuentes? O es solo mala intención sin medir las consecuencias?»

«Nos merecemos unas disculpas públicas por las mismas vías en las cuales fuimos expuestos con algo falso», cerró diciendo Borzi.

El Comunicado del Municipio

Desde la Municipalidad de Olavarría expresaron «solidaridad» con las familias y las personas con discapacidad que fueron mencionadas en las publicaciones y e inmediato brindaron «total respaldo» a las trabajadoras de la Oficina de Discapacidad y de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad: Laura Arbillaga, Yamila Castro, Gabriela Azar, Alejandra Vitale, María Laura Gamberini y María José Maidana.

Sobre esas personas el Municipio aseguró, «desempeñan una labor responsable, comprometida y profesional en una de las áreas más sensibles de nuestra gestión.»

La comuna agregó, «repudiamos enérgicamente las versiones malintencionadas que circularon en dos medios locales respecto a la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), que buscan dañar la imagen y el trabajo de personas que todos los días están al servicio de la comunidad. Reafirmamos nuestro apoyo y reconocimiento al trabajo cotidiano que realiza este equipo en un contexto adverso, atravesado por recortes y dificultades que son de público conocimiento. Este tipo de operaciones no solo afectan a personas, sino que también intentan deslegitimar políticas públicas.»