Un posteo con olor a caranchismo: Un ex concejal y médico libertario metió cuestiones políticas tras el incendio donde murieron dos mujeres

El ex concejal y médico libertario, Oliver Gamondi aprovechó la tragedia en el geriátrico del barrio Isaura para lanzar una proclama política. La publicación la hizo en su cuenta de Instagram, minutos después del incendio y cuándo aún no se conocía con certeza ni la cantidad ni la identidad de las víctimas.

Mientras más de cuarenta voluntarios controlaban la emergencia y decenas de médicos se ocupaban de la atención de los heridos Gamondi espetó en redes: «Señores ciudadanos de Olavarría… Basta de esperar a los inútiles de los políticos y su nefasto Estado Municipal, ellos no van a arreglar nada, no les interesa. Es hora de ponerse los pantalones y manos a la obra, ellos nos necesitan más que nunca», dijo en referencia a los abuelos que por distintas razones se encuentran asilados en instituciones como la que se incendió el lunes.

En el mismo posteo, Olivar Gamondi intentó repasó: «durante dos años denunciando y pidiendo que de una vez por todas se regularicen los geriátricos. Ya el año pasado había sucedido un caso similar de principio de incendio en otro geriátrico y nada. Hay que trabajar para disminuir al mínimo la posibilidad de estas tragedias.»

«Los políticos nefastos de esta ciudad desde hace 40 años vienen pateando este tema», aseguró Gamondi, médico de profesión y recientemente desplazado del HCD con motivo de la reasunción de Guillermo Lascano.

«Nuestros abuelos se nos están muriendo. Viven hacinados y mal alimentados», denunció en redes Gamondi. Los abuelos son la memoria del pueblo», cerró.