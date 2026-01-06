Pesé a que son tres, los Reyes no lograron mover las ventas: Se registró un crecimiento interanual de sólo 0,5%

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la celebración de Reyes Magos 2026 mostraron un leve repunte del 0,5% en comparación con la misma fecha de 2025, medidas a precios constantes. Sin embargo, el dato positivo no alcanza para ocultar un escenario de consumo frágil, con bajo movimiento comercial y resultados claramente inferiores a los registrados durante la Navidad.

El comportamiento del consumo fue dispar y limitado. A pesar de la fuerte presencia de promociones —con descuentos que oscilaron entre el 20% y el 40%, ofertas 2×1 y financiamiento en cuotas—, la demanda no logró recuperarse. En la mayoría de los rubros, las ventas fueron de moderadas a mínimas, con una marcada reducción del valor real del ticket promedio.

Según el relevamiento, el 82,2% de los comercios consideró que el resultado fue igual o peor a lo esperado, mientras que un 17,8% afirmó haber vendido incluso menos de lo previsto. En muchos casos, Reyes perdió relevancia como fecha comercial, condicionada por ingresos ajustados, el arrastre de gastos de las fiestas previas y la competencia del canal online.

Cayó fuerte el gasto por compra

El ticket promedio de este año fue de $36.656. Al compararlo con el de 2025 ($48.081) y ajustarlo por inflación, se observa una caída real del 41,9%. El dato refleja un cambio claro en el patrón de consumo: si bien en algunos rubros se vendieron más unidades, el gasto por operación fue sensiblemente menor.

En términos concretos, los consumidores optaron por regalos más económicos, priorizando precios bajos por sobre marcas o productos de mayor valor. El mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto total.

Tarjeta de crédito y poco efectivo

El financiamiento volvió a ser clave. Predominó el uso de tarjetas de crédito, con una fuerte caída del efectivo y del débito, lo que expone un consumo condicionado por la falta de liquidez. Incluso con promociones bancarias y planes de hasta 6 y 12 cuotas sin interés, el impacto comercial fue limitado y, en muchos locales, las ventas se mantuvieron apenas en niveles aceptables.

En comparación con la Navidad, Reyes mostró un consumo más cauteloso. En varios rubros, la fecha tuvo un desempeño débil o directamente irrelevante, con promociones que no lograron revertir la retracción.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre el 4 y el 5 de enero de 2026, que incluyó a 209 comercios de 30 ciudades del país, entre ellas CABA y el Gran Buenos Aires.

Resultados por rubro

Del análisis sectorial se desprende que solo tres rubros lograron crecer respecto de Reyes 2025, mientras que dos registraron caídas.

Indumentaria fue el sector más afectado, con una baja del 2,5%, seguido por Calzado y marroquinería, que cayó 1,1%. En contraste, Librerías encabezó las subas con un crecimiento del 5%, mientras que Equipos de audio y video, celulares y accesorios avanzó 1,1%, y Juguetería registró un incremento del 0,9%.

Calzado y marroquinería

El rubro mostró un desempeño discreto y similar al de un día habitual. El ticket promedio alcanzó los $45.727, por encima del promedio general, aunque insuficiente para compensar la caída en las cantidades vendidas. Los comerciantes coincidieron en que Reyes tiene cada vez menos incidencia en el sector, con consumidores muy cautelosos y enfocados en el precio.

Equipos de audio y video, celulares y accesorios

El crecimiento fue moderado y se concentró en productos de bajo y mediano valor, como auriculares, cargadores y accesorios. Los artículos de mayor precio tuvieron escasa salida. El ticket promedio fue de $38.940 y el financiamiento resultó determinante para concretar operaciones, en un contexto de fuerte competencia del comercio online.

Indumentaria

Fue el rubro con peor desempeño relativo. Con un ticket promedio de $37.595, los comerciantes señalaron que Reyes no representa una fecha clave para el sector. Las ventas estuvieron centradas en liquidaciones y precios mínimos, sin lograr un repunte sostenido.

Juguetería

Mostró una suba leve del 0,9%, con un ticket promedio de $44.851. El movimiento fue irregular, pero con buena conversión en los momentos de mayor afluencia. Aun así, predominó la compra de juguetes económicos y un menor valor real por regalo.

Librerías

Fue el sector con mejor resultado porcentual, con una suba del 5%. El ticket promedio, de $30.374, fue el más bajo de la muestra. Pese al crecimiento, los comerciantes describieron un escenario frágil, con alta sensibilidad al precio y ventas sostenidas más por un público fiel que por un aumento generalizado del consumo.