Tragedia en el geriátrico: Maximiliano Wesner junto con los bomberos brindarán una conferencia de prensa

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría informó que este martes se realizará una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la salida a emergencia registrada el lunes con motivo de trágico incendio en un geriátrico del barrio Isaura.

Se indicó que de dicha conferencia de prensa tomará parte el intendente municipal Maximiliano Wesner y funcionarios de distintas áreas municipales.

Maximiliano Wesner suspendió su licencia por vacaciones a raíz del trágico siniestro

Según se indicó de manera oficial, el encuentro con los medios tendrá lugar este martes a las 15:30 horas en el Cuartel Central, donde se abordarán las dudas existentes y se proporcionará información detallada sobre el operativo desarrollado.

Desde la institución señalaron que el objetivo de la conferencia es aclarar aspectos vinculados a la intervención realizada y comunicar de manera precisa lo sucedido durante la emergencia en el establecimiento de adultos mayores.