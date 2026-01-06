Osvaldo Oscar Lardapide (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de enero de 2026 a los 85 años de edad. El señor Osvaldo Oscar Lardapide, conocido como «El Vasco», era natural de Cacharí y se desempeñaba como empleado rural jubilado.

Sus hijos Ulises, Ana María y Jorge Lardapide, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos serán velados en España 2942, departamento «D», el miércoles 7 de enero en el horario de 09:00 a 09:30. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el mismo miércoles a las 09:30.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.