Tragedia en el barrio Isaura: La historia detrás del bombero que puso su camión para rescatar a los abuelos del geriátrico

En la mañana de este martes, el director de Defensa Civil de Olavarría, Adrián Guevara confirmó que el camión que sirvió para evacuar a los abuelos del primer piso del geriátrico que se incendió en la noche del lunes en el barrio Isaura pertenece a un bombero voluntario.

Adrián Guevara habló con la periodista Claudia Bilbao (Radio M) y confirmó que ese bombero estaba en el lugar dando de cenar a su madre, que estaba asilada en la institución.

Dijo Guevara, «un compañero nuestro, justamente, que tiene a la mamá internada en ese hogar, había ido en ese justo momento para poder darle de cenar. Estaba con el camión, del cual es propietario, y atinó —obviamente, con muchísimos años de servicio y experiencia en la parte operativa— a colocarlo de manera tal que se lograra una mayor y más rápida accesibilidad.»

Guevara agregó: «se pudo bajar a una gran cantidad de abuelos, utilizando escaleras manuales y tablas largas para poder descenderlos de forma segura y permitir su posterior traslado a los centros asistenciales.»

Cuando En Línea Noticias arribó al lugar, alrededor de las 21,55 horas, los Bomberos se encontraban sobre el primer piso y, con colaboración de vecinos, se extraía a los abuelos del edificio, se bajaban al camión y desde allí eran ubicados en lugares para recibir asistencia médica para evaluar su traslado a los distintos centros asistenciales.