Olavarría en Verano: Este sábado iniciarán los encuentros de Natación en el piletón de La Máxima

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que este sábado 10 de enero se llevará a cabo el primero de los encuentros de natación de la temporada 2026, por lo que se invita a participar a Colonias de Verano del Partido. Se trata de jornadas recreativas que ya se han vuelto una verdadera tradición, que año a año convoca a decenas de chicos y chicas en el piletón del Bioparque Municipal La Máxima.

La propuesta tiene por objetivo propiciar un espacio de acompañamiento y promoción de la disciplina, mediante la realización de distintas pruebas competitivas y recreativas. Además, son la ocasión ideal para que pueden mostrar a familiares y amigos lo aprendido en las colonias.

Desde la Subsecretaría de Deportes se invita a responsables o referentes de Colonia de Verano que quieran participar con sus alumnos a que se comuniquen con los números (2284) 466724 o (2284) 227061, tanto mediante llamadas como mensajes de WhatsApp.

Los encuentros se realizarán los sábados 10 y 17 de enero, en el horario de 9:30 a 12:30 horas.

Se destaca, por último, que cada jornada contará con la presencia de guardavidas y personal del área de atención primaria de la salud.