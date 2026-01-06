Tragedia del barrio Isaura: “El fallecimiento de personas mayores bajo cuidado nos interpela como comunidad”

La Unión Cívica Radical de Olavarría difundió un comunicado en relación con el trágico incendio ocurrido en el barrio Isaura, que dejó como saldo dos víctimas fatales y numerosas personas afectadas, y que generó una profunda conmoción en la comunidad.

Desde el espacio político manifestaron su dolor por lo sucedido y expresaron su acompañamiento a las personas y familias que atravesaron las consecuencias del siniestro. En el comunicado, la UCR destacó especialmente el trabajo realizado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría, al señalar que su intervención permitió evitar que el hecho derivara en una tragedia aún mayor.

Asimismo, el radicalismo local se puso a disposición tanto de las autoridades como de las familias de las personas afectadas para colaborar en lo que consideren necesario. En ese sentido, remarcaron la importancia de acompañar a quienes sufrieron las consecuencias del incendio y de avanzar en la búsqueda de soluciones.

“El fallecimiento de personas mayores bajo cuidado nos interpela como comunidad”, señalaron, al tiempo que indicaron que aguardan un pronto esclarecimiento de lo ocurrido. Finalmente, afirmaron que el hecho amerita “reflexión, responsabilidad y acción”, y desearon una rápida recuperación a todos los vecinos que resultaron afectados.