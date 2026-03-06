XV premios Dina Pontoni: se reconocerá a 57 mujeres de Olavarría en once categorías

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizará este domingo 8 de marzo la XV edición de los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda. El evento tendrá lugar a las 20 horas en el Teatro Municipal, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

En esta oportunidad fueron postuladas 57 mujeres distribuidas en once categorías que contemplan ámbitos sociales, culturales, educativos, productivos, políticos y solidarios. La ceremonia contará con un espectáculo de tango a cargo del Ensamble de mujeres “8 M”.

La organización de los reconocimientos está a cargo de la Comisión de Género del cuerpo deliberativo, integrada por las concejalas Guillermina Amespil, Telma Cazot y Liliana Schwindt.

El lema de la edición 2026 es “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, alineado con la propuesta de ONU Mujeres para este año.

Mujeres postuladas por categoría

Compromiso con el Desarrollo Sociocomunitario Lorena Merlo, Mariela Riva de Neira, Mariana Luján Moreno, Soledad Marisol Rinaldi, Elena Riveros, Norberta Pozo, Betty Peralta, Mirta Rossi, Paola Jerez, Mirta Martínez, Myriam Ayelef y Mariela Zabaleta.

Compromiso con la política y los Derechos Humanos Catalina Clar Wagner, María Luisa Quintana y Verónica Paz.

Compromiso con el arte, la cultura y la espiritualidad Julieta Magnani, María Delia Barbato, Cecilia Alves, Gladys Stoessel y Nora Solle.

Compromiso con la educación, la ciencia, la tecnología y el ambiente Julia Bintana, Stella Pasquariello, María Angelina Ojeda Leiva, Elisa Ortiz, Sandra Roman, María Inés Berrino, Carolina Bonavetti y María Celia Idiart.

Compromiso con el derecho a la información y la comunicación Soledad Restivo y Giselle Bricka.

Compromiso con el deporte Yamila Oreste, Corina Montañez, Lorena Agoutborde y Andrea Serris.

Compromiso con la empresa, el comercio y la economía popular Natalia Lizarazo, Estefanía Cerrudo, Mariel Cerrudo, Mariela Guevara y Olga Raquel Calvo.

Compromiso con el campo y la vida rural Juana Levano Ramírez, Norma Urruty, Ana María Peroggi y Lucrecia Sabattini.

Compromiso con la salud Andrea Chiodi, Maite Salerno, Marianela Pacheco Ripoll, Judith Recavarren, Alejandra Capriata y Patricia Abraham.

Compromiso con la igualdad de género Silvia Vega, Vanesa Velazco, Natasha Targiano, Victoria Altavista y Jimena Torres.

Compromiso con la equidad de género Guadalupe Díaz, Agustina Loos y María de los Ángeles Bevacqua.

