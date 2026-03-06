Convocatoria: Biblioteca Popular “Héctor N. Amoroso”

BIBLIOTECA POPULAR “HÉCTOR N. AMOROSO” CONVOCATORIA

En cumplimiento a los estatutos que rigen esta Institución, se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 7 de abril de 2026, a las 18 hs., en su sede social sita en calle Dean Funes 3345, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. –

2°) Consideración de la Memoria y Balance del último ejercicio culminado el 15/12/2025.-

3°) Renovación total de la Comisión Directiva. –

4°) Designación de dos (2) Socios para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario. –

María E. Díaz Mónica H. Altube

Secretaria Presidente

NOTA: transcurridos 60 minutos de la hora fijada para el inicio del Acto, la Asamblea sesionará con la cantidad de socios presentes en la misma. –