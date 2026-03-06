Una joven herida tras un siniestro vial

​Un siniestro vial se produjo al mediodía de este viernes en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Junín.

​En el lugar, una motocicleta Siam de 110 cc, conducida por una joven, colisionó con un Volkswagen Voyage afectado al servicio de remise de una agencia local.

​A raíz del impacto, la conductora del rodado menor sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Municipal por una ambulancia del servicio de salud pública. Según se informó en el lugar, las lesiones son de carácter leve.

​El tránsito en el sector se encuentra parcialmente interrumpido.

​(En Línea Noticias)

​