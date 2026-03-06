Una joven herida tras un siniestro vial
Un siniestro vial se produjo al mediodía de este viernes en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Junín.
En el lugar, una motocicleta Siam de 110 cc, conducida por una joven, colisionó con un Volkswagen Voyage afectado al servicio de remise de una agencia local.
A raíz del impacto, la conductora del rodado menor sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Municipal por una ambulancia del servicio de salud pública. Según se informó en el lugar, las lesiones son de carácter leve.
El tránsito en el sector se encuentra parcialmente interrumpido.
(En Línea Noticias)