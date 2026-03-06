Un nuevo ganador con la Quiniela Plus en Olavarría

Anoche un vecino o vecina de Olavarría se ganó un premio de más de $335 millones. La jugada la realizó en la agencia ubicada en la calle Pellegrini 3098.

El sorteo N°12704 de la Quiniela Plus del jueves 5 de marzo registró 2 ganadores, uno en la localidad de Tigre y otro en Olavarría. Cada uno obtuvo un premio de más de $335 millones.

Es importante recordar que el año pasado, durante los meses de junio y agosto la ciudad registró otros gaadores con la Quiniela Plus con premios de más de $46 millones de pesos.

Para jugar a la Quiniela Plus, se deben elegir 8 números del 00 al 99 en cualquier agencia de la provincia. Con el mismo ticket, que tiene un valor de $1000, se participa de tres modalidades: Plus, Super Plus y Chance Plus. En la Plus y Chance Plus, se puede ganar con siete, seis y cinco aciertos. El sorteo se realiza de lunes a sábados con la Quiniela nocturna, a las 21 hs.