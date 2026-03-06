El Municipio adquirirá cuatro nuevas ambulancias de alta complejidad

El próximo martes 31 de marzo se realizará el acto de apertura de cotizaciones para la compra de cuatro nuevas ambulancias de alta complejidad destinadas al sistema público de salud. La adquisición se enmarca en la licitación pública 06/26.

El presupuesto oficial para la compra de los cuatro vehículos furgón 0 KM es de 570 millones de pesos. Las unidades funcionarán como Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) y deberán contar con el equipamiento necesario para la atención de emergencias y el traslado de pacientes críticos.

Según las especificaciones del pliego, las unidades deben incluir mobiliario interior, circuito eléctrico, suministro de oxígeno, sistema de climatización y renovación de aire. También se requiere equipamiento médico general y cardiovascular.

La medida busca optimizar la respuesta del servicio de emergencias médicas en el partido de Olavarría.