El Municipio licitará obras de alteo y entoscado en caminos rurales

Durante el mes de marzo se realizarán los actos de apertura de cotizaciones para diversos trabajos de mejora y mantenimiento en la red vial rural del partido de Olavarría. Las obras fueron proyectadas por la Dirección de Obras Rurales y contemplan sectores afectados por las precipitaciones registradas durante el año 2025.

Según informaron desde el área técnica, los trabajos tienen un componente hidráulico para garantizar el traslado y la salida de la producción. El cronograma de licitaciones inicia el 25 de marzo a las 10 horas con la licitación pública 02/26. Esta obra contempla el alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de cuneta en el camino 078-06, que une la localidad de Recalde con la Ruta Provincial 60. El presupuesto oficial es de 120 millones de pesos.

El jueves 26 de marzo, a las 10 horas, se abrirán los sobres de la licitación 3/26 para trabajos de alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas en los caminos 078-2-35, 078-2-36, 078-2-37 y 078-2-37 b. Las tareas se desarrollarán en el sector lindero a la localidad de 16 de Julio, con un presupuesto de 250 millones de pesos.

El viernes 27 de marzo se conocerán las ofertas para la licitación 4/26. La misma prevé tareas de mantenimiento en el camino 078-1-51, que comunica la Ruta 60 con Muñoz. El presupuesto destinado es de 130 millones de pesos.

Finalmente, el lunes 30 de marzo se llevará a cabo el acto público para la licitación 5/26. Los trabajos se centrarán en el camino 078-05-51, que une Pourtalé con Muñoz, con una inversión oficial de 211 millones de pesos.

Desde la comuna indicaron que en las próximas semanas se sumarán nuevos procesos licitatorios para otros puntos de la red vial, la cual cuenta con una extensión total de 2300 kilómetros.

(En Línea Noticias)