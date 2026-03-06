Un olavarriense irá a juicio por amenazas

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul confirmó la elevación a juicio de una causa contra un joven de Olavarría acusado del delito de amenazas.

La resolución fue dictada por los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa de Thiago Pereyra Baldovino y ratificaron lo dispuesto previamente por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría.

La jueza Fabiana San Román había resuelto no hacer lugar al pedido de sobreseimiento del imputado y elevar la causa a juicio, al considerar que durante la investigación penal preparatoria se reunieron elementos suficientes para que el caso sea analizado en un debate oral.

La defensa había sostenido que no estaba acreditada la autoría del hecho y cuestionó la valoración de los testimonios incorporados a la causa. Sin embargo, la Cámara entendió que, en esta etapa del proceso, no se requiere certeza plena sino un grado de probabilidad razonable sobre la existencia del hecho y la participación del imputado.

En ese sentido, los magistrados valoraron las declaraciones de la víctima y de un testigo directo, quienes identificaron a Pereyra Baldovino como una de las personas que habría proferido amenazas contra otro vecino de Olavarría.

Según surge de la investigación, el hecho denunciado ocurrió el 26 de junio de 2025 y fue objeto de diversas diligencias, entre ellas inspecciones oculares, croquis ilustrativos, tareas investigativas y la toma de declaraciones testimoniales.

Para los jueces, las objeciones planteadas por la defensa no logran desvirtuar los elementos reunidos durante la investigación y las dudas que puedan existir deberán ser analizadas durante el juicio oral, donde se debatirá la prueba con mayor amplitud.

De esta manera, la Cámara confirmó la decisión de la jueza de Garantías y dispuso que la investigación penal preparatoria continúe su trámite ante el Juzgado Correccional que resulte sorteado, donde se realizará el juicio correspondiente por el delito de amenazas, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal.