Sierras Bayas: Huyo de la policía y terminó chocando contra un árbol

Un hombre de 65 años fue aprehendido este domingo luego de protagonizar una persecución policial que se extendió por caminos rurales de Colonia San Miguel y Sierras Bayas, finalizando con el impacto del vehículo contra un árbol.

El hecho se inició cuando personal de la Subcomisaría de Sierras Bayas, en tareas de prevención, observó un automóvil Fiat Siena con las luces apagadas estacionado en la calle Martín Güemes al 1600. Al notar la presencia del móvil policial, el conductor emprendió la fuga a alta velocidad en dirección a Colonia San Miguel.

Durante el seguimiento por los caminos rurales, el automovilista realizó maniobras evasivas apagando las luces del rodado y frenando bruscamente. En un tramo del recorrido, el vehículo rozó a una unidad policial antes de retomar hacia la zona de Sierras Bayas.

La persecución culminó en la zona de la Loma de Dietrich, donde el conductor perdió el control del automóvil en una curva con pedregullo e impactó contra un árbol.

Al lugar concurrió una dotación de bomberos del Destacamento de Sierras Bayas de manera preventiva, ante la posibilidad de un incendio en el vehículo siniestrado.

El hombre fue trasladado al centro asistencial local para su revisión médica. Según se informó, el sujeto habría mantenido una discusión previa con su esposa antes de iniciar la fuga.

La causa fue caratulada como «Desobediencia» con intervención de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Viceconte. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para realizar las tareas de rigor.