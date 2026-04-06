Axel Kicillof inaugura el Polo Judicial

El próximo miércoles 8 de abril, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará la ciudad de Olavarría para encabezar la inauguración del Polo Judicial, en el marco de una agenda que incluirá además recorridas por distintas obras y actividades junto al intendente Maximiliano Wesner.

El arribo del mandatario bonaerense se dará en el inicio de la tarde y tendrá como primera actividad oficial la inauguración del edificio de la sede Olavarría del Departamento Judicial de Azul, denominado también como Polo Judicial. Allí funcionarán diversas dependencias que hasta la fecha operan de manera descentralizada, concentrando la atención en un único espacio.

Luego, la comitiva se trasladará al Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”, un espacio que la actual gestión municipal puso en valor y resignificó como ámbito de vinculación y abordaje territorial.

En ese predio se desarrollan actividades de la Subsecretaría de Deportes, de Desarrollo Social, de protección integral de derechos y de políticas de género y diversidad. Además, se gestionan distintos trámites, lo que permite a vecinos y vecinas —principalmente a infancias y adolescencias— acceder a servicios sin necesidad de trasladarse lejos de sus hogares.

Durante la visita también recorrerán las obras de la nueva sede del Comando de Patrullas, una iniciativa que apunta a mejorar las condiciones operativas e incrementar la presencia policial en un sector clave de la ciudad, que incluye los barrios Matadero Municipal, Belén y Eucaliptus, además de constituir uno de los principales accesos a Olavarría.

Asimismo, se firmará un convenio para la implementación del Programa Entramados, orientado a la prevención del delito en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. El programa está dirigido a personas de entre 14 y 21 años y busca fortalecer la articulación de políticas públicas en territorios de mayor vulnerabilidad.

Por último, el gobernador realizará la entrega de una ambulancia que será destinada a reforzar el sistema público de salud local.