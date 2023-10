«Quisiste que pusiera un terreno a tu nombre», grave acusación contra Ezequiel Galli

Una ex funcionaria del gobierno municipal lanzó en la noche del martes una grave denuncia contra el Intendente Ezequiel Galli. Se desconoce, al menos por ahora, si lo dicho en redes sociales se trasladará a los estrados judiciales.

Estela García era Directora Municipal de Catastro y en el año 2019 fue desplazada de su cargo por decisión del Intendente. En el Debate 2023, Maximiliano Wesner (UxP) le preguntó a Galli los motivos del desplazamiento de García del área de Catastro y además en su pregunta vinculó esa movida de gabinete con las denuncias por venta irregular de terrenos.

Galli evadió la respuesta y sólo se limitó a decir que guardaba para si los motivos que llevaron a desplazarla a García.

La ex funcionaria, estaba atenta al debate de candidatos en la FIO, y minutos después atacó a Galli con un durísimo posteo en Facebook que, incluso, vino acompañado de fuertes insultos a la figura del Jefe Comunal.

«Los chorros piensan que todos son como ellos», escribió con dureza Estela García que dice además, «la gente que me conoce sabe que soy incapaz de no cumplir con lo que me correspondía como funcionaria».

Luego de insultar con dureza a Galli, la ex funcionaria denuncia: «vos quisiste que pusiera un terreno a tu nombre y fue para lo único que me llamaste en tres años y medio. Me maltrataste por teléfono porque vos eras el Intendente y no un vecino». Según García, Ezequiel Galli la llamó a un teléfono fijo y asegura: «solo mis empleados se enteraron».

García dice que fue el Secretario de Obras Públicas, Julio Ferraro quien le comunicó la decisión de Galli de desplazarla del cargo. «Me dijo que no tenía quejas de mi oficina, pero que vos (Galli) querías poner a alguien de tu confianza», sostuvo la ex funcionaria.

Estela García sostiene que las causas judiciales vinculadas al tema terreno llegaron después de su salida.

«Sabes que te vas y no te importa tirar mierda para todos lados», escribió García quien además adelantó que todo lo que dijo no quedará en su cuenta de Facebook.

