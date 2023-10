Reclamo laboral en SEM: Gravísima situación de los trabajadores de la empresa de emergencias

Una importante cantidad de trabajadores acompañados por dirigentes sindicales de ATSA y otros gremios se movilizaron este jueves en las puertas de la empresa de servicios de emergencias SEM.

De acuerdo con lo que denuncia ATSA, y los propios trabajadores, la empresa SEM viene acumulando una importante cantidad de incumplimientos en las últimas semanas. A esta situación se le suman varios despidos registrados en los últimos días.

Carlos Manzur, dirigente de ATSA en Olavarría, contó cuál es la situación que afecta a los trabajadores: «se adeudan salarios, dos meses y medio de salarios, no se ha abonado el aguinaldo, se le paga la gente en cuotas, sin tener en consideración que el 80% de los trabajadores de la salud son mujeres. La mayoría de las mujeres sostienen familias. Hemos tenido compañeras que le han cortado el gas, madre de tres chicos que no tenía para comer, ayer llorando me pedía, por favor, Manzur, quiero cobrar, y ante la amenaza que hizo esta chica de renunciar, la amenazaron con despedirla. No solamente eso, sino que han venido despidiendo a razón de uno o dos trabajadores por día y llevamos ocho trabajadores en el transcurso de la semana».

Carlos Manzur reveló que SEM cambió de directivos aunque sostuvo que está empresa ha «venido incumpliendo desde hace larga data». En este sentido, el dirigente de ATSA dijo que los conflictos vienen desde hace «más o menos un año, en la que cambian los directivos. No podría decirte que cambian de dueño porque nunca se presentó un boleto de compraventa, nunca se presentó tampoco en el Ministerio de Trabajo si había sesión de trabajadores, si indemnizaban, nada. Creemos que siguen siendo los mismos dueños, por el CUIT, que siguen manejando el mismo, pero han puesto dos cabecitas de testaferros porque en realidad esta empresa ha venido con incumplimiento desde hace larga data».

Manzur dijo que, «desde la semana pasada dejaron de atender gabinete por la tarde y de hacer traslados por la tarde. Están haciendo traslados con algunas obras sociales que tienen convenio y alguna internación domiciliaria».

Se desconoce en la actualidad cuál es la planta de trabajadores dado que hasta la semana pasada eran algo más de 25 empleados pero se han sucedido en este tiempo varios telegramas de despido.

Manzur reflexionó sobre este conflicto, resaltó el acompañamiento de otros gremios y además lo relacionó con los cambios en la política Argentina, «pudimos con estos 41 compañeros conformar la CGT regional y pronto a ya quedar confirmada podemos lograr este tipo de apoyo. Es sumamente fundamental, no solamente en el conflicto mío, sino en lo que se viene. Porque se vienen, para los trabajadores, épocas muy difíciles. Acá tenemos el ejemplo. Me parece que estos muchachos han tomado la motosierra demasiado rápido. Y así están las consecuencias».

Manzur dejó absolutamente en claro que los afiliados a SEM continúan pagando sus cuotas mensuales y afirmó que los trabajadores solo han recibido «monedas».