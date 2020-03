“Que la sociedad sepa que estar en la casa con una pulsera no significa que sea inocente”

Lo dijo Georgina Randazzo a En Línea Noticias, en la tarde de este martes cuando reveló que su padre que está preso concurrirá a una audiencia donde solicitará una morigeración de su Prisión Preventiva.

Este martes cuando caía la tarde Georgina Randazzo, la joven que encabeza una denuncia contra su propio padre, por la que el sujeto se encuentra preso en la Unidad 2 de Sierra Chica, acusado de “Abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vinculo,” delito del cual fue víctima; recibió a En Línea Noticias en su domicilio.

Georgina estaba acompañada por Liliana Cuenca y Micaela Álvarez quienes pertenecen a la agrupación Animate, donde se asiste, ayuda y protege a personas víctimas de abuso sexual.

Liliana Cuenca

El caso del cual Georgina Randazzo fue víctima de su propio padre y que se conoció públicamente hace dos años, conmovió a la ciudad de Olavarría.

Una investigación que encabeza la fiscal Paula Serrano y que puso a Luis Randazzo entre las rejas tras dictaminarse la Prisión Preventiva que lo dejó alojado hace casi un año en la Unidad 2 de Sierra Chica.

En la entrevista Georgina contó que, su padre, Luis Randazzo y su abogado eligió un juicio por jurados que se va a desarrollar en sede de Tribunales de Azul y que tendrá como Juez será el Dr. Luis Surget, aunque aún no hay una fecha definida de realización.

Georgina dijo a este medio que, “la idea es comentar como va el proceso judicial, ya se le dictó la prision preventiva, se espera la fecha de juicio con la información que ya tenemos y mas que nada informar y comentar porque se me viene preguntando mucho en estos últimos diez días que Randazzo tiene pronta su libertad de acuerdo a lo que comenta su circulo intimo.”

La joven mujer que fue víctima de su propio padre dijo que, “la idea es comentarlo en los medios, porque estoy harta que se me acuse de mentirosa que se me ningunee en las redes y demás.”

“No puedo salir a hablar porque enseguida me llegan denuncias y falsas denuncias. Por eso la idea de hablar con los medios. Llegar a todos y sin tener que acudir a las redes para que después se me denuncie sin argumentos como las que ya me han hecho. Todas esas denuncias se han caído o pasado a archivo.”

Micaela Álvarez

Pero el motivo principal de la charla fue informar que: “este viernes a las nueve de la mañana, su padre Luis Randazzo y su defensor van a tener una audiencia con la jueza Alejandra Raverta en Azul.”

“Allí también va a estar la fiscal Serrano que maneja la causa. Seguramente el va a buscar una morigeración a la prisión preventiva por la que esta detenido hace un año.“

Asimismo reveló que en la misma audiencia, “se van a debatir las pruebas que ya están presentadas para el momento del juicio.”

Georgina Randazzo dijo que, “esta vez mi enojo es que yo me entero por una chica que Randazzo tiene una audiencia en Azul. Después la confirmarnos con fiscalía, pero la queja es que si a el le brindan prisión domiciliaria me iba a enterar cuando el esté en la casa.”

“Nadie iba a notificarme nada.”

Georgina además reveló que el entorno de su padre la sometió a ella y sus allegados a un acoso de “denuncias falsas y maniobras con tal de desgastarla” desde el año pasado.

Liliana Cuenca, integrante de la agrupación “Animate” contó que también su hija menor de edad fue denunciada por el entorno íntimo de Randazzo: “Esa denuncia pasó a archivo, solo falta que llegue la notificación.”

Georgina dijo que, “La causa contra Luis Randazzo esta caratulada como Abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vinculo“. Según el Código Penal teste delito tiene una condena de 8 a 20 años y por los agravamientos no se espera a una condena menor a 12 o 15 años,” asintió.

Liliana Cuenca de Animate dijo por último que, “calculamos que la fecha del juicio va a ser para el 2021. Pero queremos destacar que desde Animate venimos acompañando a Georgina desde el primer día y a las victimas de abuso de Olavarría”

Por último Georgina Randazzo agregó que, “quiero remarcar que no quiero que esté en la casa, pero de ser así que la sociedad sepa que: estar en la casa con una pulsera no significa que no sea culpable, que no sea un violador y que esté en libertad. Sino que va a estar preso en su casa, con comodidades como las ha obtenido en el ultimo año con plata que no se sabe de donde la sacó en la cárcel.”

