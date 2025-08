«Ahí lo tenes el pelotudo»: La RAE incorporó a su diccionario el mejor insulto argentino

La Real Academia Española (RAE) vuelve a ser el centro de atención al confirmar la incorporación de “pelotudo” a su diccionario oficial. Este término, ampliamente reconocido como un “insulto” argentino, ha generado un significativo revuelo en las redes sociales tras su inclusión.

Sin embargo, esta decisión de la RAE no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia de la entidad de validar términos y características propias de ciertos países, especialmente en el léxico rioplatense.

Qué significa para la RAE

La palabra ya está en el diccionario online.

De pelota1 y -udo.

adj. malson. coloq. Arg. y Chile. Dicho de una persona: Que tiene pocas luces o que obra como si las tuviera. U. t. c. s. U. t. c. insulto.

adj. malson. coloq. Ur. Dicho de una persona: Que ha llegado a la adolescencia o a la juventud. U. t. c. s.

adj. malson. coloq. Ur. Dicho de una cosa: De gran tamaño.

adj. malson. coloq. Ur. Lerdo, parsimonioso, irresponsable. U. t. c. s.

De la ofensa al lenguaje coloquial

Originalmente, la palabra “pelotudo” se utilizaba en Argentina exclusivamente para ofender a otra persona. No obstante, con el paso del tiempo, su uso ha ido evolucionando, integrándose progresivamente en el lenguaje coloquial y adoptando un tono mucho más tranquilo y menos denigrante en contextos más amenos.

Según la Real Academia Española, este término es de uso frecuente en conversaciones informales y se emplea principalmente en países como Argentina y Chile para describir a una persona que “tiene pocas luces o que obra como si las tuviera”, es decir, alguien tonto o que actúa sin pensar. Además, en Uruguay, “pelotudo” también es común en conversaciones habituales, aunque allí se utiliza para referirse a una persona que ha alcanzado la adolescencia o juventud, así como para describir a alguien que actúa de manera irresponsable.

La inclusión de esta palabra en el diccionario ha generado dudas en muchas personas de otros países que no estaban familiarizadas con su uso y sus matices.

Otros términos argentinos que ya son parte de la RAE

La incorporación de “pelotudo” al diccionario de la RAE no es un suceso único. La entidad ha reconocido oficialmente varios otros términos muy arraigados en el léxico argentino, reflejando la riqueza y evolución del español en la región. Algunas de las adiciones más destacadas en el último tiempo incluyen:

Che: utilizado para llamar, detener o pedir atención a alguien, o para denotar asombro o sorpresa.

Pibe: sinónimo de niño, crío, muchacho, joven, entre otros. Es empleado en Argentina y Bolivia como una fórmula de tratamiento afectuosa.

Bondi: un término coloquial en algunos países de América Latina, como Argentina, para referirse al autobús o colectivo.

Laburar: un verbo de uso coloquial, especialmente en Argentina, que significa trabajar (tener una ocupación remunerada).

Jijear: incorporado en las últimas actualizaciones del Diccionario de la lengua española (DLE) de la RAE, significa “lanzar el grito jubiloso ¡ji, ji, ji!”.



El riguroso proceso de la RAE para integrar nuevas palabras

La capacidad de la RAE para adaptarse y aceptar términos más arraigados en la actualidad no es casual. De hecho, desde el año 2011, la institución creó la Unidad Interactiva del Diccionario. Su objetivo principal es “recibir las propuestas y sugerencias externas relacionadas con el Diccionario de la lengua española”.

Para que una propuesta de inclusión de un nuevo término o expresión sea considerada, debe ir acompañada de su significado y, crucialmente, de documentación que avale su uso generalizado. La RAE enfatiza que su diccionario no recoge voces inexistentes en la lengua escrita ni palabras de creación personal esporádica; todas las propuestas deben estar debidamente argumentadas y justificadas.

Pelotudo se encuentra hoy dentro de las tendencias de búsquedas de Google Trends.

Aclaraciones de la RAE sobre otras dudas lingüísticas

La RAE es activa en sus redes sociales, donde suele responder a las consultas de los usuarios. En este contexto, ha aclarado la correcta grafía de la palabra “Boludez”, explicando que termina con ‘z’ porque es un sustantivo formado sobre el adjetivo “boludo” mediante el sufijo “-ez”, el cual indica la cualidad expresada por el adjetivo del que deriva.

Asimismo, en un debate previo sobre si la forma correcta era «Albóndiga» o «Almóndiga“, la RAE ha especificado que “almóndiga” sí está en el diccionario desde 1726, pero se trata de una variante antigua que se marca como vulgar. Esto significa que, aunque figure, su uso no está aceptado y se desaconseja en la lengua actual culta. (La Voz)