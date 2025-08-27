¿Cuándo enviar campañas de email marketing? Los mejores días para lograr más apertura

El éxito de tus campañas de email marketing no depende solo del contenido o del diseño. La fecha y la hora en que decidas enviarlas pueden marcar la diferencia entre una tasa de apertura alta y un correo olvidado en la bandeja de entrada.

Para empresas, negocios online y profesionales del marketing que envían cientos de miles o incluso millones de correos electrónicos, identificar los momentos más efectivos se convierte en un factor estratégico para optimizar resultados.

El SEO cada vez es más difícil y la competencia en redes sociales o campañas de pago (SEM) exige inversiones crecientes, el correo electrónico se mantiene como uno de los canales más rentables.

Y es aquí donde herramientas como Mailrelay, especializada en email marketing masivo con soporte humano y cuentas gratuitas de gran capacidad, ofrecen una ventaja competitiva real frente a otras alternativas digitales.

El email marketing frente a otros canales digitales

Antes de entrar en los días y horas más efectivos, conviene entender por qué el correo electrónico sigue superando a SEO, SEM y redes sociales en muchos escenarios:

SEO: Aunque es un canal imprescindible, requiere tiempo, esfuerzo y una estrategia continua para destacar entre millones de contenidos. Los algoritmos cambian y la visibilidad no está garantizada.

SEM: Funciona para obtener tráfico inmediato, pero la inversión económica es constante. Una vez que dejas de pagar, los resultados desaparecen.

Redes sociales: Ofrecen interacción directa, pero la visibilidad orgánica es cada vez más limitada y dependiente de algoritmos que reducen el alcance.

En contraste, una estrategia de email marketing bien ejecutada te permite llegar de forma directa a la bandeja de entrada de tus clientes y mantener el control absoluto de tus contactos, sin depender de terceros.

¿Por qué es importante el momento del envío?

Imagina que envías un boletín con una oferta exclusiva. Si lo haces cuando tus suscriptores están ocupados o desconectados, es probable que tu correo quede enterrado bajo otros mensajes antes de que puedan abrirlo. Por eso, acertar con el día y la hora puede aumentar notablemente las tasas de apertura y de clics.

Diversos estudios de marketing digital coinciden en que existen patrones de comportamiento de los usuarios a la hora de revisar su bandeja de entrada. Aunque siempre dependerá del tipo de negocio y del perfil del público, analizar estos datos puede servir de guía para definir una estrategia más efectiva.

Los mejores días para enviar campañas de email marketing

No todos los días son iguales en el entorno digital. Algunos favorecen la concentración y la lectura, mientras que otros están más asociados al ocio o al descanso. Veamos qué dicen los análisis:

1. Martes: el día estrella

El martes suele considerarse el mejor día para enviar campañas de email marketing, ya que los usuarios ya han retomado el ritmo laboral tras el lunes, pero aún no sienten la carga acumulada de la semana. La disposición a revisar y responder correos es más alta.

2. Jueves: ideal para impulsar decisiones

Los jueves también destacan como un momento clave. Muchas personas aprovechan este día para organizar compras, reuniones o tareas pendientes antes del cierre de semana. Por ello, las ofertas y promociones suelen tener buena acogida.

3. Miércoles: equilibrio en mitad de semana

El miércoles ofrece un punto intermedio interesante. Si tu público es B2B, es un día en el que las agendas están más estables y los correos de carácter profesional tienden a recibir mayor atención.

4. Lunes y viernes: con precaución

El lunes es un día de acumulación de mensajes y el viernes muchos usuarios ya están pensando en el fin de semana. Eso no significa que no debas usarlos, pero sí que conviene reservarlos para comunicaciones más ligeras o recordatorios breves.

5. Fines de semana: segmentación específica

Los sábados y domingos suelen presentar menores tasas de apertura en general. Sin embargo, si tu público objetivo está más activo en su tiempo libre (por ejemplo, ecommerce de ocio, viajes o entretenimiento), podrían funcionar muy bien.

Las mejores horas para lograr más aperturas

Además de elegir el día correcto, es fundamental decidir la franja horaria adecuada. Los estudios apuntan a ciertos momentos clave:

Primera hora de la mañana (8:00 – 10:00): Muchos usuarios revisan su correo antes de iniciar la jornada laboral.

Mediodía (12:00 – 14:00): Durante la pausa del almuerzo, las personas suelen estar más receptivas a revisar correos no urgentes.

Tarde (16:00 – 18:00): Otro momento donde los profesionales revisan pendientes antes de cerrar la jornada.

Noche (20:00 – 22:00): Ideal si tu público objetivo son consumidores finales, que consultan sus correos desde dispositivos móviles al finalizar el día.

Lo recomendable es probar distintas franjas y medir resultados. Lo que funciona en un sector puede no ser igual de efectivo en otro.

Cómo mejorar tus campañas con segmentación y pruebas A/B

Aunque existan días y horas recomendadas, la clave está en conocer a tu propia audiencia. Para ello, conviene aplicar técnicas como:

Segmentación de listas: Divide a tus contactos en función de su comportamiento, ubicación o intereses. Así podrás enviar correos en momentos más relevantes para cada grupo.

Pruebas A/B: Envía la misma campaña en dos horarios distintos y mide cuál genera más aperturas y clics. Con el tiempo, obtendrás datos precisos para optimizar tu estrategia.

Automatización: Utiliza flujos automáticos para que cada suscriptor reciba tu mensaje en el mejor momento según su interacción previa.

¿Por qué elegir Mailrelay para tus campañas?

Aquí es donde entra en juego la plataforma adecuada. Mailrelay ofrece ventajas diferenciales frente a otras herramientas de email marketing:

Mayor cuenta gratuita del mercado: Hasta 80.000 envíos y 20.000 suscriptores sin coste.

Soporte humano especializado en español: Algo que no todas las plataformas ofrecen y que marca la diferencia en campañas masivas.

Envío optimizado para grandes volúmenes: Ideal para empresas y negocios online que trabajan con millones de correos.

Estadísticas avanzadas y segmentación flexible: Para identificar los mejores días y horas de envío en tu propia audiencia.

Estas características convierten a Mailrelay en una solución pensada para negocios que buscan rentabilidad, eficacia y control total sobre sus campañas de email marketing.

Recursos para profundizar en tu estrategia

Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo optimizar tus envíos, te recomiendo algunos recursos complementarios:

El momento sí importa para enviar campañas de email marketing

Elegir el día y la hora adecuados para tus campañas de email marketing no es un detalle menor, sino un factor estratégico que puede multiplicar la efectividad de tus envíos. Martes y jueves se posicionan como los días más recomendados, mientras que las primeras horas de la mañana y la tarde destacan como franjas de mayor apertura.

Sin embargo, no existe una fórmula universal: Cada audiencia es distinta. Por eso, la clave está en combinar buenas prácticas con pruebas constantes, apoyándote en plataformas como Mailrelay, que te permiten gestionar grandes volúmenes de correos y analizar resultados de manera precisa.