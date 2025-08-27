Celebración y Aprendizaje en el Colegio Libertas: De Olimpíadas Matemáticas a Inteligencia Artificial

El Colegio Libertas vivió una semana repleta de actividades que destacaron el compromiso de sus estudiantes con el aprendizaje, la solidaridad y la innovación. Desde celebraciones por el Día de las Infancias hasta proyectos de avanzada en tecnología, la comunidad educativa demostró una vez más su dinamismo.

Infancias Creativas y Lectura en Comunidad

Los más pequeños del Nivel Inicial celebraron su semana con alegría, participando en interpretaciones artísticas, juegos y trabajos comunitarios. La valiosa participación de las familias dio un marco especial a los festejos. Además, se sumaron a la Segunda Jornada de Leer en Comunidad, “habitando” las bibliotecas junto a otras instituciones.

El Nivel Maternal, por su parte, finalizó con éxito el proyecto «Armado de la Caja Literaria», compartiendo un emotivo espacio de teatro, poesía y canciones con sus familiares.

Éxito en Olimpíadas y Educación Emocional

En el Nivel Primario, Luján Failla superó las instancias regionales de las Olimpíadas Matemáticas Ñandú en Necochea, demostrando el talento de los alumnos en competencias educativas.

También se trabajó en el desarrollo personal de los estudiantes: los alumnos de 5º y 6º año participaron en una propuesta de educación emocional para aprender a reconocer y gestionar sus sentimientos a través de dinámicas grupales y espacios de diálogo. A la par, el Literate Club continúa a pleno, analizando obras literarias para fortalecer la comprensión lectora.

Innovación Tecnológica y Solidaridad

El Colegio avanza en el pensamiento computacional, utilizando objetos cotidianos y las herramientas de Modoblock para que los alumnos forjen su lógica y abstracción. Un ejemplo de este trabajo en equipo fue la creación de un detector de gases tóxicos por parte de alumnos de 6º de primaria junto a sus compañeros de secundaria, con el fin de aprender a prevenir la intoxicación con monóxido de carbono.

La articulación entre niveles también se reforzó con jornadas deportivas, encuentros literarios y talleres de inglés. Los estudiantes de 2º año del Nivel Secundario presentaron su proyecto “Reciclado de Tapitas para Botellas” en un concurso municipal, uniendo el cuidado del ambiente con la solidaridad. La vocación de servicio también se vio reflejada en la reciente Campaña de Donación de Sangre, organizada por los alumnos de 4º año.

Experiencias Únicas y Conexión con Egresados

El colegio se prepara para la segunda edición del viaje de estudios internacional Oxford-París 2026, una experiencia que permitirá a los estudiantes perfeccionar su inglés en la Universidad de Oxford y explorar la capital francesa.

Además, el Centro de Egresados continúa activo, conectando a más de 300 profesionales con los estudiantes del ciclo superior. Próximamente, brindarán una charla sobre Inteligencia Artificial y sus implicancias en la educación, un tema de gran relevancia en la actualidad.

Finalmente, la participación del Colegio Libertas en el equipo de colegios seleccionados por Santillana Compartir permite a los estudiantes entrevistarse en directo con escritores y especialistas, enriqueciendo su formación y visión del mundo.