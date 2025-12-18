El ISFD n° 22 abrió la inscripción para las carreras del ciclo lectivo 2026

El Instituto Superior de Formación Docente n° 22 «Dr. Adolfo Alsina» de Olavarría informó que ya se encuentra habilitado el periodo de inscripción para quienes deseen cursar carreras docentes a partir del próximo año. El cronograma de anotación se divide en dos etapas: la primera se extiende hasta el 19 de diciembre, mientras que la segunda etapa se retomará tras el receso, del 12 de febrero al 6 de marzo.

La oferta académica para el ciclo 2026 incluye una variada gama de profesorados, tanto para el nivel primario como para diversas especialidades del nivel secundario:

Profesorado de Inglés.

Profesorado de Educación Primaria.

Profesorados de Educación Secundaria en: Física, Biología, Filosofía, Matemática, Lengua y Literatura, Historia y Geografía.

Requisitos y documentación

Los interesados deben presentarse en la sede de la institución con la documentación completa organizada en un folio tamaño oficio. Los requisitos solicitados son:

Ficha de inscripción (se puede descargar desde el sitio web oficial).

Fotocopia del título secundario o, en su defecto, la constancia de título en trámite.

Acta o partida de nacimiento.

Dos fotos tipo carnet.

Horarios y lugar de atención

El trámite se realiza de manera presencial en la Biblioteca del ISFD n° 22, ubicada en la intersección de las calles Ayacucho y Bolívar (1° piso), en el horario de lunes a viernes de 14 a 21 horas.

Para obtener información detallada sobre los planes de estudio y descargar formularios, los aspirantes pueden ingresar a la página web institucional: isfd22-bue.infd.edu.ar. Asimismo, el establecimiento dispuso el correo electrónico [email protected] para canalizar dudas y consultas.

(En Línea Noticias)