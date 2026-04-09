Entrega de indumentaria para profesionales residentes del Hospital Municipal

Este miércoles, autoridades del Consejo Administrativo de Salud del Municipio, junto a referentes de Región Sanitaria IX, encabezaron la entrega de indumentaria para profesionales residentes de todos los años y de las diferentes especialidades, médicas y no médicas, con sede en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

El acto contó con la presencia del Subsecretario de Salud Médica y Director del Hospital Fernando Alí, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Florencia Lestrada; la Coordinadora Regional de residentes, Dra Diana Czernieki y la coordinadora del Comité de Docencia e investigación del Hospital, Dra Florencia Marengo.

Las autoridades presentes reconocieron el crecimiento y desarrollo que ha tenido la formación de posgrado en el sistema de salud pública de nuestra ciudad, producto de la gestión conjunta entre el sistema sanitario público municipal y provincial, articulado con la Facultad de Ciencias de la Salud.

Las residencias de profesionales de la salud, son un pilar fundamental en el sistema de salud municipal. Éstas permiten la especialización de profesionales, y promueven la formación médica continua de los diferentes actores en salud, mejorando la calidad de atención sanitaria. Actualmente contamos con 90 profesionales residentes, dependientes del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires, distribuidos en las siguientes especialidades Medicina General, Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Ortopedia y Traumatología, Pediatría, Tocoginecología, Terapia Intensiva, Diagnóstico por Imágenes, Cardiología, Epidemiología, Emergentología y Enfermería Comunitaria.

“Más allá del acto en sí, este encuentro tiene un valor simbólico enorme, ya que en este momento tenemos la oportunidad de encontrarnos con la gente de Región Sanitaria, con quienes trabajamos mucho en conjunto pero hoy con la virtualidad tenemos pocas oportunidades de encontrarnos de forma presencial. Vernos, reconocernos, tiene un valor simbólico muy grande”, expresó Alí.

“De parte del Consejo de Salud nuestro gran agradecimiento a ustedes, residentes, por su compromiso con los servicios y fundamentalmente con los pacientes” concluyó el funcionario.