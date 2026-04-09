Taxistas y remiseros reclamaron igualdad ante el avance de Uber en Olavarría

Este jueves, trabajadores del volante de los sectores de taxis y remises de la ciudad presentaron un petitorio ante la Municipalidad de Olavarría para expresar su preocupación por la competencia desleal de las plataformas digitales. Los manifestantes fueron recibidos por el Subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, y la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, quienes se comprometieron a avanzar en una normativa que regule la actividad.

El pedido de los trabajadores

El documento, dirigido al intendente Maximiliano Wesner, destaca la «desigualdad de condiciones» que enfrentan frente a plataformas como Uber. Mientras que a los taxistas y remiseros se les exige el cumplimiento de la Ordenanza N° 2052/96 —que incluye licencias profesionales, seguros de pasajeros, VTV, desinfección y cánones municipales—, las aplicaciones operan sin controles equivalentes.

Marisol, propietaria de un remís, explicó que no se oponen al trabajo de terceros, pero exigen leyes parejas. «A nosotros se nos exige carnet profesional con antecedentes penales y estudios médicos, mientras que en Uber lo hacen con carnet común». Además, señaló que la antigüedad permitida para los vehículos de aplicaciones es mayor a la exigida por las normas municipales vigentes.

Impacto económico y urgencia

Según los trabajadores, la irrupción de estas plataformas ha generado una caída drástica en la recaudación diaria, estimada entre un 35% y un 40%. En el petitorio advierten sobre una «urgencia alimentaria», señalando que el sustento de más de 180 familias olavarrienses depende exclusivamente de esta actividad y hoy se encuentra en riesgo inminente.

Compromiso municipal

Desde el Ejecutivo local calificaron el encuentro como positivo y en buenos términos. Si bien aclararon que no es posible prohibir el funcionamiento de las aplicaciones, asumieron el compromiso de elaborar un proyecto de ordenanza para reglamentar y registrar a quienes presten servicios a través de ellas.

El objetivo de la nueva normativa será exigir seguros, registros e identificación a los conductores de plataformas para establecer un marco de equidad similar al que rige para taxis y remises.

El texto completo del petitorio

PETITORIO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Olavarría, 9 de abril de 2026

Al Sr. Intendente Municipal de Olavarría Cdor. Maximiliano Wesner

Los abajo firmantes, trabajadores del volante pertenecientes a los sectores de Taxis y Remises de la ciudad de Olavarría, nos dirigimos a usted con el fin de exponer nuestra profunda preocupación y solicitar su intervención inmediata ante la situación de competencia desleal generada por la reciente irrupción de plataformas digitales de transporte (Uber) en nuestro partido.

Nuestra solicitud se fundamenta en los siguientes puntos:

Desigualdad de Condiciones: Mientras que a nosotros se nos exige el cumplimiento estricto de la Ordenanza Nº 2052/96 (licencias profesionales, seguros de pasajeros, VTV, desinfección y cánones municipales), las plataformas operan actualmente sin controles equivalentes, lo que representa una injusticia administrativa y un riesgo para la seguridad del usuario.

Impacto Económico Directo: En el último mes, hemos registrado una caída drástica en nuestra recaudación diaria. Este perjuicio afecta de forma directa el sustento de más de 180 familias olavarrienses que dependen exclusivamente de esta actividad como único recurso económico.

Pedido de Regularización: No nos oponemos al progreso tecnológico, sino a la falta de un marco normativo equitativo. Solicitamos que el Municipio garantice que todo vehículo que transporte pasajeros en la ciudad cumpla con los mismos requisitos técnicos y legales que hoy se nos exigen a nosotros.

Urgencia Alimentaria: Ante la falta de otros ingresos, la continuidad de nuestro trabajo digno está en riesgo inminente. Necesitamos medidas de fiscalización concretas para frenar el transporte no habilitado.

Por lo expuesto, solicitamos una mesa de diálogo urgente para abordar la actualización de las normativas de transporte y asegurar que la competencia en nuestra ciudad sea justa y segura para todos.

A la espera de una respuesta favorable, saludamos a usted atentamente.