Murió el sacerdote Joaquín Gimeno Lahoz: su trayectoria en la Diócesis de Azul

La Diócesis de Azul informó sobre el fallecimiento del presbítero Joaquín Gimeno Lahoz, quien desempeñó gran parte de su labor pastoral en la región y en la Patagonia.

Nacido en La Mata de los Olmos, España, el 6 de octubre de 1948, fue ordenado sacerdote en su país natal el 29 de junio de 1973. Llegó a la Argentina en 1975 como integrante de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA).

En la Diócesis de Azul, desarrolló su actividad eclesiástica en las parroquias Nuestra Señora del Carmen de Las Flores, Santa Ana de Tandil, Nuestra Señora de Lourdes de Azul y en la Iglesia Catedral de la misma localidad.

Posteriormente, continuó su misión en el sur del país, puntualmente en la zona de Cushamen, habitada por familias mapuches. Al respecto, el padre Mauricio Scoltore recordó la gestión de Gimeno Lahoz en la Patagonia, donde coordinó la construcción de cuatro capillas que funcionaban simultáneamente como centros de salud.