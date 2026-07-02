Finalizó la 17° edición de Dos días en tu futuro con la participación de casi 200 estudiantes

Imágenes Mauricio Latorre

Concluyó este jueves en Olavarría la 17° edición de las jornadas de orientación vocacional «Dos días en tu futuro», un proyecto impulsado por la Fundación Loma Negra que en esta oportunidad convocó a 198 estudiantes del último año de la escuela secundaria. La iniciativa se extendió durante dos jornadas y tuvo como eje central conectar a los jóvenes con el ámbito laboral y profesional de la ciudad.

La propuesta comenzó hace un mes con una convocatoria abierta a instituciones educativas urbanas, rurales, técnicas y Centros de Formación Laboral del partido. Sobre un total de 445 preinscriptos, resultaron seleccionados los 198 participantes que formaron parte de las actividades de este año. El programa contó con el aval de la Inspección Regional de Educación y la dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría.

La primera jornada se desarrolló el miércoles 1 de julio en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Allí se llevaron a cabo dinámicas interactivas enfocadas en el reconocimiento de la vocación, el desarrollo de habilidades blandas y el proceso de elección de una carrera o trabajo. De forma complementaria, se sumó a los padres o tutores para incentivar el acompañamiento familiar en la toma de decisiones de los alumnos.

Este jueves 2 de julio, los estudiantes vivenciaron la experiencia laboral directa compartiendo el día de trabajo junto a uno de los 100 profesionales y emprendedores locales que participaron en rol de «socios». De acuerdo con la organización, las carreras vinculadas a la ingeniería y la medicina se ubicaron entre las más elegidas, registrándose un crecimiento particular en el interés por Agronomía en comparación con ediciones anteriores.

La logística y los servicios gastronómicos del evento estuvieron a cargo de estudiantes del Instituto Gastronómico Olavarría (IGO) y del Centro de Formación Laboral N° 403. A su vez, la firma Vórtice Comunicación implementó herramientas de inteligencia artificial para el proceso de inscripción. La organización y planificación de las jornadas estuvo respaldada por el trabajo de 45 voluntarios de las empresas Loma Negra y Ferrosur.